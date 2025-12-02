Рус

"Крабовий" салат заграє новими смаками: рецепт простої закуски на Новий рік (відео)

Наталя Граковська
Салат з крабових паличок
Салат з крабових паличок

Якщо ви втомилися від класичного рецепта з рисом і кукурудзою, спробуйте додати до крабових паличок чорнослив

Крабовий салат — одна з найпопулярніших страв на новорічному столі. Його люблять за ніжний смак, простоту приготування та можливість легко міняти рецепт під наявні продукти. Пропонуємо спробувати один із цікавих варіантів салату з крабовими паличками, де до вже звичних інгредієнтів як яйця, сир та огірок додається чорнослив.

Як приготувати салат з крабовими паличками та чорносливом "Есмеральда", показали на YouTube-каналі "ВІКА – Прості Рецепти". Автор запевняє, що гостям подобається ця закуска з першої ложки.

Інгредієнти

  • Крабові палички — 250 г
  • Пекінська капуста — 200 г
  • Чорнослив без кісточки — 100 г
  • Свіжий огірок — 150 г
  • Твердий сир — 80 г

Для соусу

  • Майонез 100 г
  • Сметана 100 г
  • Часник — 2 зубчики
  • Лимонний сік — 1-2 ст.л.
  • Сіль — щіпка

Етапи приготування

  1. Ретельно промийте чорнослив теплою водою, а потім залийте його дуже гарячою водою (але не окропом) на 8 хвилин. Дістаньте чорнослив, обсушіть його паперовим рушником. Наріжте тонкими смужками товщиною приблизно 4-5 мм.
  2. Дрібно наріжте пекінську капусту. Крабові палички також наріжте дрібними шматочками. Огірок наріжте невеликими кубиками. Твердий сир натріть на дрібну тертку.
  3. В окремій ємності змішайте майонез і сметану. Додайте часник, пропущений через прес. Влийте лимонний сік і додайте дрібку солі. Ретельно перемішайте до однорідності.
  4. Викладайте шари прямо на блюдо сервування без використання кулінарного кільця:
  • Пекінська капуста. Зверху нанесіть тонкі лінії соусу.
  • Дрібно нарізані крабові палички. Покрийте соусом.
  • Чорнослив. Нанесіть легку павутинку з соусу.
  • Огірок. Злегка полийте соусом.
  • Зверху викладіть натертий сир.

Поставте салат у холодильник на 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб шари "подружилися" та обмінялися смаками, а салат став ще ніжнішим.

