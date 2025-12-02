"Крабовий" салат заграє новими смаками: рецепт простої закуски на Новий рік (відео)
Якщо ви втомилися від класичного рецепта з рисом і кукурудзою, спробуйте додати до крабових паличок чорнослив
Крабовий салат — одна з найпопулярніших страв на новорічному столі. Його люблять за ніжний смак, простоту приготування та можливість легко міняти рецепт під наявні продукти. Пропонуємо спробувати один із цікавих варіантів салату з крабовими паличками, де до вже звичних інгредієнтів як яйця, сир та огірок додається чорнослив.
Як приготувати салат з крабовими паличками та чорносливом "Есмеральда", показали на YouTube-каналі "ВІКА – Прості Рецепти". Автор запевняє, що гостям подобається ця закуска з першої ложки.
Інгредієнти
- Крабові палички — 250 г
- Пекінська капуста — 200 г
- Чорнослив без кісточки — 100 г
- Свіжий огірок — 150 г
- Твердий сир — 80 г
Для соусу
- Майонез 100 г
- Сметана 100 г
- Часник — 2 зубчики
- Лимонний сік — 1-2 ст.л.
- Сіль — щіпка
Етапи приготування
- Ретельно промийте чорнослив теплою водою, а потім залийте його дуже гарячою водою (але не окропом) на 8 хвилин. Дістаньте чорнослив, обсушіть його паперовим рушником. Наріжте тонкими смужками товщиною приблизно 4-5 мм.
- Дрібно наріжте пекінську капусту. Крабові палички також наріжте дрібними шматочками. Огірок наріжте невеликими кубиками. Твердий сир натріть на дрібну тертку.
- В окремій ємності змішайте майонез і сметану. Додайте часник, пропущений через прес. Влийте лимонний сік і додайте дрібку солі. Ретельно перемішайте до однорідності.
- Викладайте шари прямо на блюдо сервування без використання кулінарного кільця:
- Пекінська капуста. Зверху нанесіть тонкі лінії соусу.
- Дрібно нарізані крабові палички. Покрийте соусом.
- Чорнослив. Нанесіть легку павутинку з соусу.
- Огірок. Злегка полийте соусом.
- Зверху викладіть натертий сир.
Поставте салат у холодильник на 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб шари "подружилися" та обмінялися смаками, а салат став ще ніжнішим.