"Крабовий" салат заграє новими смаками: рецепт простої закуски на Новий рік (відео)

Якщо ви втомилися від класичного рецепта з рисом і кукурудзою, спробуйте додати до крабових паличок чорнослив

Крабовий салат — одна з найпопулярніших страв на новорічному столі. Його люблять за ніжний смак, простоту приготування та можливість легко міняти рецепт під наявні продукти. Пропонуємо спробувати один із цікавих варіантів салату з крабовими паличками, де до вже звичних інгредієнтів як яйця, сир та огірок додається чорнослив.

Як приготувати салат з крабовими паличками та чорносливом "Есмеральда", показали на YouTube-каналі "ВІКА – Прості Рецепти". Автор запевняє, що гостям подобається ця закуска з першої ложки.

Інгредієнти

Крабові палички — 250 г

Пекінська капуста — 200 г

Чорнослив без кісточки — 100 г

Свіжий огірок — 150 г

Твердий сир — 80 г

Для соусу

Майонез 100 г

Сметана 100 г

Часник — 2 зубчики

Лимонний сік — 1-2 ст.л.

Сіль — щіпка

Етапи приготування

Ретельно промийте чорнослив теплою водою, а потім залийте його дуже гарячою водою (але не окропом) на 8 хвилин. Дістаньте чорнослив, обсушіть його паперовим рушником. Наріжте тонкими смужками товщиною приблизно 4-5 мм. Дрібно наріжте пекінську капусту. Крабові палички також наріжте дрібними шматочками. Огірок наріжте невеликими кубиками. Твердий сир натріть на дрібну тертку. В окремій ємності змішайте майонез і сметану. Додайте часник, пропущений через прес. Влийте лимонний сік і додайте дрібку солі. Ретельно перемішайте до однорідності. Викладайте шари прямо на блюдо сервування без використання кулінарного кільця:

Пекінська капуста. Зверху нанесіть тонкі лінії соусу.

Дрібно нарізані крабові палички. Покрийте соусом.

Чорнослив. Нанесіть легку павутинку з соусу.

Огірок. Злегка полийте соусом.

Зверху викладіть натертий сир.

Поставте салат у холодильник на 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб шари "подружилися" та обмінялися смаками, а салат став ще ніжнішим.