"Білочка" — тістечко, від якого колись дуріли всі: легендарний рецепт з маминого зошита
-
-
Надзвичайно смачна випічка
Існує безліч варіантів десертів та випічки, зокрема гарбузова "Шарлотка" у мультиварці та класичні пляцки, які завжди дарують святковий настрій. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати тістечко "Білочка" — десерт, від якого колись усі дуріли та за яким у 80-х стояли черги. Цей рецепт із маминого зошита не лише ностальгійний, а й неймовірно смачний. Він подарує вам аромат дитинства і стане справжньою прикрасою столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "the_best_ukrainian_recipes".
Як приготувати тістечко "Білочка"
Інгредієнти:
Тісто:
- борошно — 500 г;
- маргарин — 1 пачка;
- жовтки — 3 шт.;
- цукор — 1 склянка;
- сметана — 4 ст. л.;
- розпушувач — 1 ст. л.;
Макова начинка:
- мак меленый — 1,5 склянки;
- цукор — 1 склянка (200 г);
- масло — 50 г;
- яйця — 2 шт.;
- крохмаль — 1 ст. л.;
Сирна начинка:
- домашній сир — 800 г;
- масло — 50 г;
- цукор — 1 склянка;
- жовтки — 4 шт.;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
Крем:
- заварний крем або пудинг за власним рецептом
Шоколадне оздоблення:
- шоколад — за бажанням
Спосіб приготування:
- Замісити м’яке тісто з усіх інгредієнтів і розділити на дві рівні частини.
- Підготувати макову начинку: змішати всі інгредієнти до однорідності.
- Викласти один корж у форму, розподілити макову начинку та випікати при 180 °C 30 хвилин.
- Приготувати сирну начинку: збити жовтки з цукром, додати сир, масло, крохмаль та ванільний цукор. Окремо збити білки і обережно вмішати в масу.
- Викласти другий корж, розподілити сирну начинку і випікати 40 хвилин, орієнтуючись по духовці.
- Приготувати заварний крем та остудити.
- Скластити пляцок: нижній корж з маком, крем, верхній корж з сиром.
- Зверху залити розтопленим шоколадом або зробити шоколадну сіточку.
Тістечко найкраще подавати після повного охолодження, щоб шари добре тримали форму. Для святкової подачі прикрасьте горіхами, тертим шоколадом або фруктами. Чудово поєднується з чаєм, кавою або гарячим какао.
Тістечко "Білочка" не лише повертає у дитинство, а й робить святковий стіл особливим. Просте у приготуванні, але надзвичайно смачне, воно сподобається всім гостям. Приготуйте його для сім’ї та друзів і насолоджуйтеся ностальгією разом із солодким ароматом свята.