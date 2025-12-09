"Білочка" — тістечко, від якого колись дуріли всі: легендарний рецепт з маминого зошита

Надзвичайно смачна випічка

Існує безліч варіантів десертів та випічки, зокрема гарбузова "Шарлотка" у мультиварці та класичні пляцки, які завжди дарують святковий настрій. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати тістечко "Білочка" — десерт, від якого колись усі дуріли та за яким у 80-х стояли черги. Цей рецепт із маминого зошита не лише ностальгійний, а й неймовірно смачний. Він подарує вам аромат дитинства і стане справжньою прикрасою столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "the_best_ukrainian_recipes".

Як приготувати тістечко "Білочка"

Інгредієнти:

Тісто:

борошно — 500 г;

маргарин — 1 пачка;

жовтки — 3 шт.;

цукор — 1 склянка;

сметана — 4 ст. л.;

розпушувач — 1 ст. л.;

Макова начинка:

мак меленый — 1,5 склянки;

цукор — 1 склянка (200 г);

масло — 50 г;

яйця — 2 шт.;

крохмаль — 1 ст. л.;

Сирна начинка:

домашній сир — 800 г;

масло — 50 г;

цукор — 1 склянка;

жовтки — 4 шт.;

крохмаль — 1 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик;

Крем:

заварний крем або пудинг за власним рецептом

Шоколадне оздоблення:

шоколад — за бажанням

Спосіб приготування:

Замісити м’яке тісто з усіх інгредієнтів і розділити на дві рівні частини. Підготувати макову начинку: змішати всі інгредієнти до однорідності. Викласти один корж у форму, розподілити макову начинку та випікати при 180 °C 30 хвилин. Приготувати сирну начинку: збити жовтки з цукром, додати сир, масло, крохмаль та ванільний цукор. Окремо збити білки і обережно вмішати в масу. Викласти другий корж, розподілити сирну начинку і випікати 40 хвилин, орієнтуючись по духовці. Приготувати заварний крем та остудити. Скластити пляцок: нижній корж з маком, крем, верхній корж з сиром. Зверху залити розтопленим шоколадом або зробити шоколадну сіточку.

Тістечко найкраще подавати після повного охолодження, щоб шари добре тримали форму. Для святкової подачі прикрасьте горіхами, тертим шоколадом або фруктами. Чудово поєднується з чаєм, кавою або гарячим какао.

Тістечко "Білочка" не лише повертає у дитинство, а й робить святковий стіл особливим. Просте у приготуванні, але надзвичайно смачне, воно сподобається всім гостям. Приготуйте його для сім’ї та друзів і насолоджуйтеся ностальгією разом із солодким ароматом свята.