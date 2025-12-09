"Белочка" — пирожное, от которого когда-то были в восторге все: легендарный рецепт из маминой тетради

Необычайно вкусная выпечка

Существует множество вариантов десертов и выпечки, в частности тыквенная "Шарлотка" в мультиварке и классическая выпечка, которые всегда дарят праздничное настроение. Но сегодня мы предлагаем приготовить пирожное "Белочка" — десерт, от которого когда-то все сходили с ума. Этот рецепт из маминой тетради не только ностальгический, но и невероятно вкусный. Он подарит вам аромат детства и станет настоящим украшением стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "the_best_ukrainian_recipes".

Как приготовить пирожное "Белочка"

Ингредиенты:

Тесто:

мука — 500 г;

маргарин — 1 пачка;

желтки – 3 шт.;

сахар – 1 стакан;

сметана — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

Маковая начинка:

мак меленый – 1,5 стакана;

сахар – 1 стакан (200 г);

масло – 50 г;

яйца — 2 шт.;

крахмал — 1 ст. л.;

Творожная начинка:

домашний сыр – 800 г;

масло – 50 г;

сахар – 1 стакан;

желтки – 4 шт.;

крахмал — 1 ст. л.;

ванильный сахар – 1 пакетик;

Крем:

заварной крем или пудинг по собственному рецепту

Шоколадная отделка:

шоколад – по желанию

Способ приготовления:

Замесить мягкое тесто из всех ингредиентов и разделить на две равные части. Подготовить маковую начинку: смешать все ингредиенты до однородности. Выложить один корж в форму, распределить маковую начинку и выпекать при 180 С 30 минут. Приготовить творожную начинку: взбить желтки с сахаром, добавить творог, масло, крахмал и ванильный сахар. Отдельно взбить белки и осторожно вмешать в массу. Выложить второй корж, распределить творожную начинку и выпекать 40 минут, ориентируясь по духовке. Приготовить заварной крем и охладить. Сложить торт: нижний корж с маком, крем, верхний корж с творогом. Сверху залить растопленным шоколадом или сделать шоколадную сеточку.

Пирожное лучше подавать после полного охлаждения, чтобы слои хорошо держали форму. Для праздничной подачи украсьте орехами, тертым шоколадом или фруктами. Прекрасно сочетается с чаем, кофе или горячим какао.

Пирожное "Белочка" не только возвращает в детство, но и делает праздничный стол особенным. Простое в приготовлении, но очень вкусное, оно понравится всем гостям. Приготовьте его для семьи и друзей и наслаждайтесь ностальгией со сладким ароматом праздника.