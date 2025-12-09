"Белочка" — пирожное, от которого когда-то были в восторге все: легендарный рецепт из маминой тетради
-
-
Необычайно вкусная выпечка
Существует множество вариантов десертов и выпечки, в частности тыквенная "Шарлотка" в мультиварке и классическая выпечка, которые всегда дарят праздничное настроение. Но сегодня мы предлагаем приготовить пирожное "Белочка" — десерт, от которого когда-то все сходили с ума. Этот рецепт из маминой тетради не только ностальгический, но и невероятно вкусный. Он подарит вам аромат детства и станет настоящим украшением стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "the_best_ukrainian_recipes".
Как приготовить пирожное "Белочка"
Ингредиенты:
Тесто:
- мука — 500 г;
- маргарин — 1 пачка;
- желтки – 3 шт.;
- сахар – 1 стакан;
- сметана — 4 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ст. л.;
Маковая начинка:
- мак меленый – 1,5 стакана;
- сахар – 1 стакан (200 г);
- масло – 50 г;
- яйца — 2 шт.;
- крахмал — 1 ст. л.;
Творожная начинка:
- домашний сыр – 800 г;
- масло – 50 г;
- сахар – 1 стакан;
- желтки – 4 шт.;
- крахмал — 1 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
Крем:
- заварной крем или пудинг по собственному рецепту
Шоколадная отделка:
- шоколад – по желанию
Способ приготовления:
- Замесить мягкое тесто из всех ингредиентов и разделить на две равные части.
- Подготовить маковую начинку: смешать все ингредиенты до однородности.
- Выложить один корж в форму, распределить маковую начинку и выпекать при 180 С 30 минут.
- Приготовить творожную начинку: взбить желтки с сахаром, добавить творог, масло, крахмал и ванильный сахар. Отдельно взбить белки и осторожно вмешать в массу.
- Выложить второй корж, распределить творожную начинку и выпекать 40 минут, ориентируясь по духовке.
- Приготовить заварной крем и охладить.
- Сложить торт: нижний корж с маком, крем, верхний корж с творогом.
- Сверху залить растопленным шоколадом или сделать шоколадную сеточку.
Пирожное лучше подавать после полного охлаждения, чтобы слои хорошо держали форму. Для праздничной подачи украсьте орехами, тертым шоколадом или фруктами. Прекрасно сочетается с чаем, кофе или горячим какао.
Пирожное "Белочка" не только возвращает в детство, но и делает праздничный стол особенным. Простое в приготовлении, но очень вкусное, оно понравится всем гостям. Приготовьте его для семьи и друзей и наслаждайтесь ностальгией со сладким ароматом праздника.