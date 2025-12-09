Готується легко, виглядає розкішно: салат "Годинник" для тих, хто хоче вразити гостей

Завдяки оригінальному оформленню салат одразу привертає увагу

На новорічні свята хочеться не просто нагодувати гостей, а й приємно їх здивувати. Салат "Годинник" — саме той варіант. Він одразу привертає увагу завдяки оригінальному оформленню. Попри ефектний вигляд, приготувати цей салат зовсім не складно. Страва виходить гарною, апетитною та чудово доповнює новорічний стіл, створюючи особливу атмосферу свята.

Рецептом страви поділилися на сайті ukr.media. Цей варіант готується з м'яса, сиру та яєць. Але таким оформленням можна прикрасити й інший улюблений салат.

Інгредієнти

філе курки — 300 г

сир твердий — 150 г

яйця — 3 шт.

майонез середньої жирності — 4 ст. л.

морква по-корейськи — 150 г

зелена цибуля — для декору

Етапи приготування