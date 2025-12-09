Готується легко, виглядає розкішно: салат "Годинник" для тих, хто хоче вразити гостей
Читать на русском
Завдяки оригінальному оформленню салат одразу привертає увагу
На новорічні свята хочеться не просто нагодувати гостей, а й приємно їх здивувати. Салат "Годинник" — саме той варіант. Він одразу привертає увагу завдяки оригінальному оформленню. Попри ефектний вигляд, приготувати цей салат зовсім не складно. Страва виходить гарною, апетитною та чудово доповнює новорічний стіл, створюючи особливу атмосферу свята.
Рецептом страви поділилися на сайті ukr.media. Цей варіант готується з м'яса, сиру та яєць. Але таким оформленням можна прикрасити й інший улюблений салат.
Інгредієнти
- філе курки — 300 г
- сир твердий — 150 г
- яйця — 3 шт.
- майонез середньої жирності — 4 ст. л.
- морква по-корейськи — 150 г
- зелена цибуля — для декору
Етапи приготування
- Філе курки варити приблизно 30 хвилин. Остудити й нарізати невеликими кубиками.
- Яйця варити протягом 10 хвилин. Окремо подрібнити на тертці білки. Те ж саме зробити з жовтками.
- Сир натерти на тертці.
- Викладаємо заготівлі продуктів на блюдо прошарками. Спочатку курячу грудку, покриваємо її тонким шаром майонезу. Зверху моркву. Знову майонез. Потім білки і сир. Ці два прошарки також змащуємо майонезом.
- Верхній прошарок салату акуратно вирівнюємо і присипаємо подрібненими жовтками.
- Прикрашаємо салат стрілками та цифрами зі свіжої моркви та зеленої цибулі.