Салат у перцях: яскрава закуска, яка підкорює з першого шматочка (відео)

Закуски – невід’ємна частина будь-якого святкового столу.

Вони бувають прості та складні, гарні та ефектні, як, наприклад, популярна закуска "Ялинка" на Новий рік. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати яскраву та смачну закуску у перцях, яка не лише прикрасить стіл, а й здивує гостей поєднанням смаків. Цей рецепт простий, швидкий і з доступних продуктів, а результат завжди виглядає святково. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "karinafisenkova".

Як приготувати закуску з перців

Інгредієнти:

• середній болгарський перець – 2 шт.;

• варені яйця – 2 шт.;

• твердий сир – 100 г;

• плавлений сирок – 1 шт.;

• маслини – 5–6 шт.;

• майонез – 2 ст. л.;

• сіль – за смаком;

• перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати маслини. Варені яйця очистити і натерти на тертці. Натерти твердий сир та плавлений сирок. Змішати яйця, сири, дрібно нарізані маслини, майонез, сіль і перець до однорідної маси. З болгарських перців видалити насіння та начинити їх салатом. Поставити у холодильник на 2 години для просочення. Нарізати і подавати до столу.

Закуску найкраще подавати охолодженою як самостійну страву або як частину святкового фуршету. Для подачі можна нарізати на порційні шматочки, прикрасити гілочками зелені або червоним перцем для контрасту. Ця яскрава закуска чудово поєднується з легкими напоями, соками або ігристим вином.

Цей салат у перцях – ідеальний варіант для святкового столу або дружньої вечері. Він виглядає красиво, готується легко, а смак завжди радує. Спробуйте приготувати і переконайтеся, що навіть найпростіші продукти можуть перетворитися на справжню гастрономічну прикрасу.