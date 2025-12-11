Рус

Салат "Француженка" з куркою та апельсином: рецепт закуски для святкового столу (відео)

Наталя Граковська
Салат з куркою та апельсином
Салат з куркою та апельсином. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей салат із доступних продуктів прикрасить стіл

Салат "Француженка" — водночас проста та святкова страва. Він готується на основі курячої грудки з додаванням родзинок, горіхів, сиру та апельсина. У підсумку виходить соковитий, поживний салат із пікантним смаком.

Цей салат виглядає красиво на столі й завжди подобається гостям – чудовий варіант страви для святкування Різдва та Нового року. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Готуємо з Оксаною Пашко".

Інгредієнти

  • куряче філе відварене — 300 г
  • морква — 1-2 шт.
  • родзинки — 80 г
  • сир — 100 г
  • волоські горіхи — 100 г
  • майонез
  • апельсин — 1 шт.

Етапи приготування

  1. Родзинки миємо та заливаємо гарячою водою на 10 хвилин.
  2. Курячу грудку нарізаємо невеликими кубиками.
  3. Сир і моркву тремо на дрібній тертці.
  4. Волоські горіхи сушимо на сковороді приблизно 10 хвилин на середньому вогні, періодично перемішуючи. З обсмажених охололих горіхів знімаємо лушпиння та нарізаємо ножем.
  5. Складаємо салат на пласкій тарілці з використанням кулінарного кільця. На дно кладемо нарізане куряче філе та наносимо сіточку з майонезу.
  6. Наступним шаром викладаємо терту моркву, утрамбовуємо ложкою та трохи солимо. Наносимо сіточку з майонезу.
  7. Третім шаром викладаємо родзинки й знову наносимо сіточку з майонезу.
  8. Четвертим шаром викладаємо тертий сир, утрамбовуємо його ложкою та наносимо сіточку з майонезу. Зверху рівномірно викладаємо посічені горіхи.
  9. Готовому салату даємо настоятися 10 хвилин.
  10. Підготуємо прикрасу. З апельсина ножем зрізаємо всю шкірку разом із білою плівкою. В очищеного апельсина акуратно вирізаємо часточки. Отримані часточки нарізаємо на дрібніші шматочки. Із салату знімаємо кулінарне кільце. Прикрашаємо салат шматочками апельсина, викладаємо їх по краю салату.
