Взимку відчуєте смак літа: як приготувати яскравий салат "Сонечко" (відео)

Салати — це універсальні страви, які можна готувати практично з будь-яких продуктів: овочів, м’яса, яєць, сиру, а також з додаванням оригінальних заправок.

Наприклад, класичну "Мімозу" готують з оригінальною заправкою з майонезу та зелені, а можна її також приготувати з оригінальною заправкою. Сьогодні ми пропонуємо простий і яскравий варіант — салат "Сонечко", який не лише смачний, а й красивий на столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".

Як приготувати салат "Сонечко"

Інгредієнти:

варена ковбаса – 150 г;

яйця – 3 шт.;

плавлений сирок – 100 г;

кукурудза консервована – 100 г;

помідори чері – 5–6 шт.;

майонез – 3–4 ст. л.;

кріп свіжий – 1–2 гілочки;

Спосіб приготування:

Натерти варену ковбасу на крупній тертці. Викласти ковбасу на тарілку і зробити сіточку з майонезу. Натерти варені яйця, викласти зверху і повторити сіточку з майонезу. Натерти плавлений сирок і розподілити наступним шаром, знову зробити майонезну сіточку. Викласти кукурудзу зверху. Прикрасити салат помідорами чері та гілочками свіжого кропу.

Салат "Сонечко" подають охолодженим, краще у прозорій салатниці, щоб були видні шари. Підійде як самостійна закуска або як доповнення до м’ясних страв та гарнірів. Для більш яскравого вигляду можна додатково прикрасити листям салату або кільцями зеленого лука.