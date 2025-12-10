Рус

Ніжні крабові кульки: рецепт ідеальної закуски до Нового року чи іншого свята (відео)

Наталя Граковська
Закуска з крабових паличок та сиру
Закуска з крабових паличок та сиру. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Закуска готується буквально за 15 хвилин із доступних інгредієнтів

Кульки з крабових паличок — закуска, яка додасть яскравості та вишуканості святковому столу. Вона готується всього за кілька хвилин, але виглядає ефектно й апетитно. Ніжні кульки з крабових паличок та сиру можна викладати на крекери, вафлі чи маленькі тарталетки, щоб отримати різні види смаку.

Рецептом поділилася на кулінарному YouTube-каналі "Вкусно Просто и Доступно".

Інгредієнти

  • крабові палички — 200 г
  • плавлені сирки — 3 шт.
  • відварні яйця — 3 шт.
  • майонез — 3 ст. л.
  • часник — за бажанням
  • твердий сир — 50 г
  • зелень — жменя
  • капсульована ікра — для прикраси

Етапи приготування

  1. Дрібно наріжте крабові палички. Натріть відварені яйця та плавлені сирки.
  2. Перекладіть нарізані крабові палички, натерті яйця та плавлені сирки у миску, додайте майонез та ретельно перемішайте.
  3. З отриманої маси сформуйте досить великі порційні кульки.
  4. Кожну кульку обваляйте в натертому сирі. Викладіть кульки на вафлі, крекери або пісочні корзинки. За бажання частину натертого сиру змішайте з подрібненою зеленню і обваляйте частину кульок в цій суміші.
  5. Прикрасьте кульки ікрою.
