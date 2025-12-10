Ніжні крабові кульки: рецепт ідеальної закуски до Нового року чи іншого свята (відео)
Закуска готується буквально за 15 хвилин із доступних інгредієнтів
Кульки з крабових паличок — закуска, яка додасть яскравості та вишуканості святковому столу. Вона готується всього за кілька хвилин, але виглядає ефектно й апетитно. Ніжні кульки з крабових паличок та сиру можна викладати на крекери, вафлі чи маленькі тарталетки, щоб отримати різні види смаку.
Рецептом поділилася на кулінарному YouTube-каналі "Вкусно Просто и Доступно".
Інгредієнти
- крабові палички — 200 г
- плавлені сирки — 3 шт.
- відварні яйця — 3 шт.
- майонез — 3 ст. л.
- часник — за бажанням
- твердий сир — 50 г
- зелень — жменя
- капсульована ікра — для прикраси
Етапи приготування
- Дрібно наріжте крабові палички. Натріть відварені яйця та плавлені сирки.
- Перекладіть нарізані крабові палички, натерті яйця та плавлені сирки у миску, додайте майонез та ретельно перемішайте.
- З отриманої маси сформуйте досить великі порційні кульки.
- Кожну кульку обваляйте в натертому сирі. Викладіть кульки на вафлі, крекери або пісочні корзинки. За бажання частину натертого сиру змішайте з подрібненою зеленню і обваляйте частину кульок в цій суміші.
- Прикрасьте кульки ікрою.