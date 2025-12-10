Ніжні крабові кульки: рецепт ідеальної закуски до Нового року чи іншого свята (відео)

Закуска готується буквально за 15 хвилин із доступних інгредієнтів

Кульки з крабових паличок — закуска, яка додасть яскравості та вишуканості святковому столу. Вона готується всього за кілька хвилин, але виглядає ефектно й апетитно. Ніжні кульки з крабових паличок та сиру можна викладати на крекери, вафлі чи маленькі тарталетки, щоб отримати різні види смаку.

Рецептом поділилася на кулінарному YouTube-каналі "Вкусно Просто и Доступно".

Інгредієнти

крабові палички — 200 г

плавлені сирки — 3 шт.

відварні яйця — 3 шт.

майонез — 3 ст. л.

часник — за бажанням

твердий сир — 50 г

зелень — жменя

капсульована ікра — для прикраси

Етапи приготування