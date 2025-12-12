Рус

Рибне різноманіття на святковому столі: рецепти засолювання від бюджетних до преміум-сортів

Марія Швець
Солона риба
Солона риба

Самостійно засолена риба виходить значно смачнішою

Новий рік без риби на столі — як ялинка без прикрас. Засолювання вдома дозволяє не лише заощадити, а й отримати максимально свіжий смак, який неможливо повторити магазинними делікатесами. Можна обрати бюджетні варіанти, як оселедець, або більш дорогі — сьомгу та форель, і кожна риба матиме свою родзинку у засолюванні. Рецептами засолювання ділиться "Телеграф".

1. Оселедець класичний

Інгредієнти:

  • оселедець свіжий — 2 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • перець горошком — 5 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Очистити рибу від нутрощів та кісток.
  2. Змішати сіль, цукор, перець та лавровий лист.
  3. Натерти рибу сумішшю та залишити у холодильнику на 12 годин.
  4. Порізати на шматочки та подавати з цибулею та олією.

2. Лосось малосольний

Інгредієнти:

  • філе лосося — 500 г;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • кріп свіжий — 1 пучок;
  • лимон — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Змішати сіль і цукор.
  2. Натерти філе риби сумішшю і залишити в пакеті на 24 години в холодильнику.
  3. Додати зверху кріп та трохи лимонного соку перед подачею.
  4. Нарізати тонкими скибочками та подавати з чорним хлібом.

3. Форель пряна

Інгредієнти:

  • форель свіжа — 1 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • перець чорний — 1 ч. л.;
  • олія оливкова — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Очистити форель і видалити кістки.
  2. Змішати сіль, цукор, коріандр і перець.
  3. Натерти рибу сумішшю та залишити в холодильнику на 12-18 годин.
  4. Перед подачею полити оливковою олією і прикрасити зеленню.

4. Скумбрія в медово-гірчичному маринаді

Інгредієнти:

  • скумбрія свіжа — 2 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
  • перець чорний — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Очистити рибу та видалити нутрощі.
  2. Змішати сіль, цукор, мед, гірчицю та перець.
  3. Натерти рибу маринадом та залишити на 12 годин у холодильнику.
  4. Порізати і подавати з лимоном та зеленню.

Засолювання риби вдома — це не лише про смак, а й про атмосферу свята. Кожен рецепт можна адаптувати під свої смаки, додати спеції чи трави, а подача на красивому блюді з лимоном та зеленню робить святковий стіл яскравішим та апетитнішим.

