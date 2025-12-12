Рибне різноманіття на святковому столі: рецепти засолювання від бюджетних до преміум-сортів

Самостійно засолена риба виходить значно смачнішою

Новий рік без риби на столі — як ялинка без прикрас. Засолювання вдома дозволяє не лише заощадити, а й отримати максимально свіжий смак, який неможливо повторити магазинними делікатесами. Можна обрати бюджетні варіанти, як оселедець, або більш дорогі — сьомгу та форель, і кожна риба матиме свою родзинку у засолюванні. Рецептами засолювання ділиться "Телеграф".

1. Оселедець класичний

Інгредієнти:

оселедець свіжий — 2 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

перець горошком — 5 шт.;

лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування:

Очистити рибу від нутрощів та кісток. Змішати сіль, цукор, перець та лавровий лист. Натерти рибу сумішшю та залишити у холодильнику на 12 годин. Порізати на шматочки та подавати з цибулею та олією.

2. Лосось малосольний

Інгредієнти:

філе лосося — 500 г;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

кріп свіжий — 1 пучок;

лимон — 1 шт.

Спосіб приготування:

Змішати сіль і цукор. Натерти філе риби сумішшю і залишити в пакеті на 24 години в холодильнику. Додати зверху кріп та трохи лимонного соку перед подачею. Нарізати тонкими скибочками та подавати з чорним хлібом.

3. Форель пряна

Інгредієнти:

форель свіжа — 1 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

перець чорний — 1 ч. л.;

олія оливкова — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Очистити форель і видалити кістки. Змішати сіль, цукор, коріандр і перець. Натерти рибу сумішшю та залишити в холодильнику на 12-18 годин. Перед подачею полити оливковою олією і прикрасити зеленню.

4. Скумбрія в медово-гірчичному маринаді

Інгредієнти:

скумбрія свіжа — 2 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

гірчиця зерниста — 1 ч. л.;

перець чорний — за смаком

Спосіб приготування:

Очистити рибу та видалити нутрощі. Змішати сіль, цукор, мед, гірчицю та перець. Натерти рибу маринадом та залишити на 12 годин у холодильнику. Порізати і подавати з лимоном та зеленню.

Засолювання риби вдома — це не лише про смак, а й про атмосферу свята. Кожен рецепт можна адаптувати під свої смаки, додати спеції чи трави, а подача на красивому блюді з лимоном та зеленню робить святковий стіл яскравішим та апетитнішим.