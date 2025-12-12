Рибне різноманіття на святковому столі: рецепти засолювання від бюджетних до преміум-сортів
Самостійно засолена риба виходить значно смачнішою
Новий рік без риби на столі — як ялинка без прикрас. Засолювання вдома дозволяє не лише заощадити, а й отримати максимально свіжий смак, який неможливо повторити магазинними делікатесами. Можна обрати бюджетні варіанти, як оселедець, або більш дорогі — сьомгу та форель, і кожна риба матиме свою родзинку у засолюванні. Рецептами засолювання ділиться "Телеграф".
1. Оселедець класичний
Інгредієнти:
- оселедець свіжий — 2 шт.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- перець горошком — 5 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Очистити рибу від нутрощів та кісток.
- Змішати сіль, цукор, перець та лавровий лист.
- Натерти рибу сумішшю та залишити у холодильнику на 12 годин.
- Порізати на шматочки та подавати з цибулею та олією.
2. Лосось малосольний
Інгредієнти:
- філе лосося — 500 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- кріп свіжий — 1 пучок;
- лимон — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Змішати сіль і цукор.
- Натерти філе риби сумішшю і залишити в пакеті на 24 години в холодильнику.
- Додати зверху кріп та трохи лимонного соку перед подачею.
- Нарізати тонкими скибочками та подавати з чорним хлібом.
3. Форель пряна
Інгредієнти:
- форель свіжа — 1 шт.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- перець чорний — 1 ч. л.;
- олія оливкова — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Очистити форель і видалити кістки.
- Змішати сіль, цукор, коріандр і перець.
- Натерти рибу сумішшю та залишити в холодильнику на 12-18 годин.
- Перед подачею полити оливковою олією і прикрасити зеленню.
4. Скумбрія в медово-гірчичному маринаді
Інгредієнти:
- скумбрія свіжа — 2 шт.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
- перець чорний — за смаком
Спосіб приготування:
- Очистити рибу та видалити нутрощі.
- Змішати сіль, цукор, мед, гірчицю та перець.
- Натерти рибу маринадом та залишити на 12 годин у холодильнику.
- Порізати і подавати з лимоном та зеленню.
Засолювання риби вдома — це не лише про смак, а й про атмосферу свята. Кожен рецепт можна адаптувати під свої смаки, додати спеції чи трави, а подача на красивому блюді з лимоном та зеленню робить святковий стіл яскравішим та апетитнішим.