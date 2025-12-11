Ця намазка має бути в кожному холодильнику: дуже смачно та дешево (відео)

Закуска готується з простих продуктів, а смакує наче делікатес

Намазки — це дуже смачно та зручно, адже з ними можна швидко приготувати ситний перекус. Раніше ми ділилися з вами рецептом намазки з моркви, яка готується дуже швидко. Тепер пропонуємо приготувати закуску з буряка та плавленого сиру.

Рецептом поділилася блогерка Ксенія Радостіна в Instagram. Намазка на основі буряка з додаванням сиру та яєць готується дуже легко та виходить дуже смачна. Головне — завчасно відварити продукти.

Інгредієнти

Варений буряк 2 шт.

Плавлений сир 1 шт.

Яйця варені 2 шт.

Часник 1 зуб.

Майонез 2 ст. л.

Сіль, перець на смак

Багет

Цибуля зелена

Етапи приготування