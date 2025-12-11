Ця намазка має бути в кожному холодильнику: дуже смачно та дешево (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 588
Закуска готується з простих продуктів, а смакує наче делікатес
Намазки — це дуже смачно та зручно, адже з ними можна швидко приготувати ситний перекус. Раніше ми ділилися з вами рецептом намазки з моркви, яка готується дуже швидко. Тепер пропонуємо приготувати закуску з буряка та плавленого сиру.
Рецептом поділилася блогерка Ксенія Радостіна в Instagram. Намазка на основі буряка з додаванням сиру та яєць готується дуже легко та виходить дуже смачна. Головне — завчасно відварити продукти.
Інгредієнти
- Варений буряк 2 шт.
- Плавлений сир 1 шт.
- Яйця варені 2 шт.
- Часник 1 зуб.
- Майонез 2 ст. л.
- Сіль, перець на смак
- Багет
- Цибуля зелена
Етапи приготування
- Буряк, плавлений сир та яйця натріть на дрібній тертці. Часник пропустіть через прес.
- Додайте сіль та чорний мелений перець. Заправте майонезом та перемішайте.
- Зелену цибулю дрібно наріжте.
- Змастіть багет намазкою та зверху посипте зеленою цибулею.