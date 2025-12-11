Рус

Ця намазка має бути в кожному холодильнику: дуже смачно та дешево (відео)

Наталя Граковська
Намазка з буряка, плавленого сиру та яєць
Намазка з буряка, плавленого сиру та яєць. Фото snedeno.cz

Закуска готується з простих продуктів, а смакує наче делікатес

Намазки — це дуже смачно та зручно, адже з ними можна швидко приготувати ситний перекус. Раніше ми ділилися з вами рецептом намазки з моркви, яка готується дуже швидко. Тепер пропонуємо приготувати закуску з буряка та плавленого сиру.

Рецептом поділилася блогерка Ксенія Радостіна в Instagram. Намазка на основі буряка з додаванням сиру та яєць готується дуже легко та виходить дуже смачна. Головне — завчасно відварити продукти.

Інгредієнти

  • Варений буряк 2 шт.
  • Плавлений сир 1 шт.
  • Яйця варені 2 шт.
  • Часник 1 зуб.
  • Майонез 2 ст. л.
  • Сіль, перець на смак
  • Багет
  • Цибуля зелена

Етапи приготування

  1. Буряк, плавлений сир та яйця натріть на дрібній тертці. Часник пропустіть через прес.
  2. Додайте сіль та чорний мелений перець. Заправте майонезом та перемішайте.
  3. Зелену цибулю дрібно наріжте.
  4. Змастіть багет намазкою та зверху посипте зеленою цибулею.
