Кутя по-новому: різдвяний смак із фініковою ноткою (відео)

На Святвечір господині з особливою любов’ю готують страви для родинного столу, і головною серед них завжди є кутя.

Її варять з пшениці, пшона або рису, заправляють медом, маком, горіхами, інколи додають узвар чи журавлину. У кожній родині кутя має свій смак і свою історію. Але сьогодні ми пропонуємо сучасний і водночас традиційний варіант — кутю з фініками, горіхами та ніжною халвою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати кутю з фініками та халвою

Інгредієнти:

пшениця – 1 склянка;

сіль – дрібка;

сухофрукти – 150 г;

горіхи – 100 г;

халва – 60 г;

мед – 2–3 ст. л.;

вода кип’ячена охолоджена – 150–250 мл;

мак – 50 г;

Спосіб приготування:

Промити пшеницю і замочити у воді на 3–4 години або на ніч. Відварити пшеницю у підсоленій воді до м’якості приблизно 40–45 хвилин. Залити мак окропом і залишити на 20 хвилин. Подрібнити горіхи і сухофрукти за бажанням. Змішати готову охолоджену пшеницю з маком, сухофруктами, горіхами та подрібненою халвою. Додати мед і добре перемішати. Влити охолоджену кип’ячену воду до бажаної консистенції куті.

Подавати кутю у красивій глибокій мисці або порційних піалах. Для прикраси використати цілі горіхи, шматочки фініків або зерна маку. Чудово поєднується з узваром, іншими пісними стравами та святковими солодкими закусками.

Кутя з фініками, горіхами та халвою – це поєднання традиції і нового смаку. Вона виходить поживною, ароматною і особливо святковою. Такий варіант обов’язково сподобається рідним і стане улюбленою різдвяною стравою у вашій родині.