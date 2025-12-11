Рус

Кутя по-новому: різдвяний смак із фініковою ноткою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кутя з халвою та фініками
Кутя з халвою та фініками. Фото instagram.com

На Святвечір господині з особливою любов’ю готують страви для родинного столу, і головною серед них завжди є кутя.

Її варять з пшениці, пшона або рису, заправляють медом, маком, горіхами, інколи додають узвар чи журавлину. У кожній родині кутя має свій смак і свою історію. Але сьогодні ми пропонуємо сучасний і водночас традиційний варіант — кутю з фініками, горіхами та ніжною халвою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати кутю з фініками та халвою

Інгредієнти:

  • пшениця – 1 склянка;
  • сіль – дрібка;
  • сухофрукти – 150 г;
  • горіхи – 100 г;
  • халва – 60 г;
  • мед – 2–3 ст. л.;
  • вода кип’ячена охолоджена – 150–250 мл;
  • мак – 50 г;

Спосіб приготування:

  1. Промити пшеницю і замочити у воді на 3–4 години або на ніч.
  2. Відварити пшеницю у підсоленій воді до м’якості приблизно 40–45 хвилин.
  3. Залити мак окропом і залишити на 20 хвилин.
  4. Подрібнити горіхи і сухофрукти за бажанням.
  5. Змішати готову охолоджену пшеницю з маком, сухофруктами, горіхами та подрібненою халвою.
  6. Додати мед і добре перемішати.
  7. Влити охолоджену кип’ячену воду до бажаної консистенції куті.

Подавати кутю у красивій глибокій мисці або порційних піалах. Для прикраси використати цілі горіхи, шматочки фініків або зерна маку. Чудово поєднується з узваром, іншими пісними стравами та святковими солодкими закусками.

Кутя з фініками, горіхами та халвою – це поєднання традиції і нового смаку. Вона виходить поживною, ароматною і особливо святковою. Такий варіант обов’язково сподобається рідним і стане улюбленою різдвяною стравою у вашій родині.

Теги:
#Кутя #Халва #Фінік #Готуємо вдома