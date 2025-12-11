Кутя по-новому: різдвяний смак із фініковою ноткою (відео)
На Святвечір господині з особливою любов’ю готують страви для родинного столу, і головною серед них завжди є кутя.
Її варять з пшениці, пшона або рису, заправляють медом, маком, горіхами, інколи додають узвар чи журавлину. У кожній родині кутя має свій смак і свою історію. Але сьогодні ми пропонуємо сучасний і водночас традиційний варіант — кутю з фініками, горіхами та ніжною халвою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати кутю з фініками та халвою
Інгредієнти:
- пшениця – 1 склянка;
- сіль – дрібка;
- сухофрукти – 150 г;
- горіхи – 100 г;
- халва – 60 г;
- мед – 2–3 ст. л.;
- вода кип’ячена охолоджена – 150–250 мл;
- мак – 50 г;
Спосіб приготування:
- Промити пшеницю і замочити у воді на 3–4 години або на ніч.
- Відварити пшеницю у підсоленій воді до м’якості приблизно 40–45 хвилин.
- Залити мак окропом і залишити на 20 хвилин.
- Подрібнити горіхи і сухофрукти за бажанням.
- Змішати готову охолоджену пшеницю з маком, сухофруктами, горіхами та подрібненою халвою.
- Додати мед і добре перемішати.
- Влити охолоджену кип’ячену воду до бажаної консистенції куті.
Подавати кутю у красивій глибокій мисці або порційних піалах. Для прикраси використати цілі горіхи, шматочки фініків або зерна маку. Чудово поєднується з узваром, іншими пісними стравами та святковими солодкими закусками.
Кутя з фініками, горіхами та халвою – це поєднання традиції і нового смаку. Вона виходить поживною, ароматною і особливо святковою. Такий варіант обов’язково сподобається рідним і стане улюбленою різдвяною стравою у вашій родині.