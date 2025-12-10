Рус

Святковий салат з апельсином: пікантна закуска, яка затьмарить "Олів'є" (відео)

Наталя Граковська
Салат з апельсином, куркою та пекінською капустою
Салат з апельсином, куркою та пекінською капустою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Готуємо розкішний листковий салат, який не обтяжує шлунок

Легкий та свіжий салат з апельсином — чудова альтернатива традиційним святковим закускам на кшталт Олів’є. Його яскравий смак і незвичне поєднання інгредієнтів точно привернуть увагу всіх за столом. Страва виходить легкою, соковитою та святковою. А ще це чудовий рецепт, коли смачний салат потрібно приготувати дуже швидко.

Як приготувати цей салат, показала в Instagram-блозі oliakobyk.

Інгредієнти

  • Пекінська капуста — 200 г
  • Копчена курка — 200 г
  • Твердий сир — 100 г
  • Помідор — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Майонез — на смак
  • Зелень — для подачі

Етапи приготування

  1. Пекінську капусту нарізати та змішати в окремій посудині з майонезом.
  2. У форму викладати шарами капусту, подрібнену копчену курку, нарізаний помідор, тертий сир та шматочки апельсина. Між кожним шаром нанести легку сітку з майонезу.
  3. Поверхню салату прикрасити свіжою зеленню та подати до столу.
#Рецепти #Салат #Закуска #Апельсин #Пекінська капуста #Новорічне меню