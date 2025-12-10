Святковий салат з апельсином: пікантна закуска, яка затьмарить "Олів'є" (відео)
-
-
Читать на русском
Готуємо розкішний листковий салат, який не обтяжує шлунок
Легкий та свіжий салат з апельсином — чудова альтернатива традиційним святковим закускам на кшталт Олів’є. Його яскравий смак і незвичне поєднання інгредієнтів точно привернуть увагу всіх за столом. Страва виходить легкою, соковитою та святковою. А ще це чудовий рецепт, коли смачний салат потрібно приготувати дуже швидко.
Як приготувати цей салат, показала в Instagram-блозі oliakobyk.
Інгредієнти
- Пекінська капуста — 200 г
- Копчена курка — 200 г
- Твердий сир — 100 г
- Помідор — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Майонез — на смак
- Зелень — для подачі
Етапи приготування
- Пекінську капусту нарізати та змішати в окремій посудині з майонезом.
- У форму викладати шарами капусту, подрібнену копчену курку, нарізаний помідор, тертий сир та шматочки апельсина. Між кожним шаром нанести легку сітку з майонезу.
- Поверхню салату прикрасити свіжою зеленню та подати до столу.