Святковий салат з апельсином: пікантна закуска, яка затьмарить "Олів'є" (відео)

Готуємо розкішний листковий салат, який не обтяжує шлунок

Легкий та свіжий салат з апельсином — чудова альтернатива традиційним святковим закускам на кшталт Олів’є. Його яскравий смак і незвичне поєднання інгредієнтів точно привернуть увагу всіх за столом. Страва виходить легкою, соковитою та святковою. А ще це чудовий рецепт, коли смачний салат потрібно приготувати дуже швидко.

Як приготувати цей салат, показала в Instagram-блозі oliakobyk.

Інгредієнти

Пекінська капуста — 200 г

Копчена курка — 200 г

Твердий сир — 100 г

Помідор — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Майонез — на смак

Зелень — для подачі

Етапи приготування