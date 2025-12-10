Двадцять хвилин активного часу — і смакота у вас на столі: рецепт твердого сиру (відео)

Існує безліч варіантів сирів та молочної випічки, які ми звикли купувати в магазині.

Деякі господині використовують сир для приготування салатів, наприклад, із морквою по-корейськи. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати твердий домашній сир власноруч, який виходить ніжним, вершковим і дуже ароматним. Він стане ідеальним доповненням до страв або самостійним перекусом для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати твердий сир

Інгредієнти:

молоко – 1 л;

яйця – 3 шт.;

сметана 15-20% – 200 г;

сіль – 1-2 ч.л (для більш солоного смаку – 3 ч.л);

куркума – 1-2 ч.л (за бажанням);

італійські трави – 0,5 ч.л (за бажанням);

перець чилі – дрібка (за бажанням);

Спосіб приготування:

Перелити молоко в каструлю та додати сіль. Довести молоко до кипіння на середньому вогні. Змішати сметану з яйцями та приправами, додати до киплячого молока і ретельно перемішати. Варити 6-8 хвилин, поки сирна маса не почне відділятися від сироватки, потім проварити ще 2-3 хвилини. Викласти марлю у два шари на друшляк, перелити туди сирну масу та відцідити рідину. Перекласти сир у форму, поставити зверху невелику вагу та залишити на 4-5 годин для ущільнення. За бажанням додати спеції або зелень до суміші перед варінням.

Як і з чим подавати:

Домашній сир чудово смакує просто так, нарізаний кубиками, або з хлібом та свіжими овочами. Його можна додавати в салати, наприклад, із морквою по-корейськи, або використовувати як начинку для канапок. Для більш святкового вигляду сир можна посипати сушеними травами, паприкою чи трохи обсмаженими горіхами.

Цей сир виходить ніжним, ароматним і вершковим, і, приготувавши його одного разу, ви більше ніколи не захочете купувати магазинний варіант.