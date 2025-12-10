Рус

Олів’є по-новому: додайте цей інгредієнт і звичний салат перетвориться на вишукану страву (відео)

Марія Швець
Олів'є з кальмарами
Олів'є з кальмарами. Фото instagram.com

Класичний "олів'є" заграє новими барвами

Салат "Олів’є" — класика святкового столу, яку традиційно готують із ковбасою, вареними овочами, яйцями та майонезом. Іноді бувають варіації: його готують з тушонкою, з куркою або навіть зі смаженими грибами. Його люблять за простоту, насичений смак і ситність. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати незвичний варіант — замість ковбаси додати кальмари, які роблять салат легким, вишуканим і неймовірно смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати "Олів'є" з кальмарами

Інгредієнти:

  • картопля відварена — 4–5 шт.;
  • морква варена — 1 крупна;
  • маринований огірок — 2 шт.;
  • свіжий огірок — 1 середній;
  • зелена цибуля — 30 г;
  • кальмари заморожені — 300–400 г;
  • горох консервований — 2/3 банки;
  • сіль — за смаком;
  • пісний майонез — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Очистити картоплю та моркву, нарізати кубиками.
  2. Нарізати свіжий і маринований огірки, дрібно порубати зелену цибулю.
  3. Кальмари очистити, занурити в киплячу солону воду на 40–45 секунд по 1–2 колечка, остудити і нарізати.
  4. Змішати всі овочі, горох та кальмари у великій мисці.
  5. Додати пісний майонез, посолити за смаком і ретельно перемішати.

Салат подають охолодженим у салатниці або порційно у склянках для святкового вигляду. Для прикраси можна використати кільця свіжого огірка, гілочки зелені або кілька крапель лимонного соку. Такий варіант олів’є чудово поєднується з білим вином або легкими закусками.

Цей олів’є із кальмарами — ніжний, легкий і вишуканий. Він здивує гостей і додасть святкового шарму до будь-якого столу. Спробуйте новий варіант класики та переконайтеся, що навіть знайомий салат може зазвучати по-новому.

