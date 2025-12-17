Укр

Вкуснее мясных и втрое дешевле: как приготовить луковые котлеты (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Котлеты из лука
Котлеты из лука. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Нежные котлеты из лука дополнят любой гарнир

Лук используется во многих ежедневных рецептах, но из него также можно приготовить полноценное и очень вкусное блюдо. Луковые котлеты — простой вариант бюджетного обеда или ужина из доступных продуктов. К тому же готовятся они очень быстро и просто.

Как приготовить котлеты из лука, показала кулинарная блогерша tanusha_foodblog. Этот рецепт доказывает, что вкусно – не значит дорого.

Ингредиенты

  • лук – 4 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука — 4-5 ст. л.
  • соль, специи — по вкусу

Для поджарки:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • панировочные сухари

Этапы приготовления

  1. Лук мелко нарезаем. Добавляем яйца, соль, специи, муку и тщательно перемешиваем.
  2. Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. Обжариваем на растительном масле с обеих сторон.
  3. Перекладываем в отдельную кастрюлю.
  4. Готовим зажарку. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем до золотистого цвета и добавляем томатную пасту, разведенную с питьевой водой (1 ст. л. пасты и 75 мл воды), щепотку сахара и перемешиваем.
  5. Выливаем в кастрюлю с котлетками и тушим на маленьком огне 20-25 минут.

Также узнайте, как вкусно засолить рыбку на праздничный стол и не только.

Теги:
#Рецепты #Лук #Котлеты