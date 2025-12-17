Вкуснее мясных и втрое дешевле: как приготовить луковые котлеты (видео)
Нежные котлеты из лука дополнят любой гарнир
Лук используется во многих ежедневных рецептах, но из него также можно приготовить полноценное и очень вкусное блюдо. Луковые котлеты — простой вариант бюджетного обеда или ужина из доступных продуктов. К тому же готовятся они очень быстро и просто.
Как приготовить котлеты из лука, показала кулинарная блогерша tanusha_foodblog. Этот рецепт доказывает, что вкусно – не значит дорого.
Ингредиенты
- лук – 4 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука — 4-5 ст. л.
- соль, специи — по вкусу
Для поджарки:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста — 1 ст. л.
- панировочные сухари
Этапы приготовления
- Лук мелко нарезаем. Добавляем яйца, соль, специи, муку и тщательно перемешиваем.
- Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. Обжариваем на растительном масле с обеих сторон.
- Перекладываем в отдельную кастрюлю.
- Готовим зажарку. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем до золотистого цвета и добавляем томатную пасту, разведенную с питьевой водой (1 ст. л. пасты и 75 мл воды), щепотку сахара и перемешиваем.
- Выливаем в кастрюлю с котлетками и тушим на маленьком огне 20-25 минут.
