Вкуснее мясных и втрое дешевле: как приготовить луковые котлеты (видео)

Нежные котлеты из лука дополнят любой гарнир

Лук используется во многих ежедневных рецептах, но из него также можно приготовить полноценное и очень вкусное блюдо. Луковые котлеты — простой вариант бюджетного обеда или ужина из доступных продуктов. К тому же готовятся они очень быстро и просто.

Как приготовить котлеты из лука, показала кулинарная блогерша tanusha_foodblog. Этот рецепт доказывает, что вкусно – не значит дорого.

Ингредиенты

лук – 4 шт.

яйца – 2 шт.

мука — 4-5 ст. л.

соль, специи — по вкусу

Для поджарки:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

панировочные сухари

Этапы приготовления

Лук мелко нарезаем. Добавляем яйца, соль, специи, муку и тщательно перемешиваем. Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. Обжариваем на растительном масле с обеих сторон. Перекладываем в отдельную кастрюлю. Готовим зажарку. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем до золотистого цвета и добавляем томатную пасту, разведенную с питьевой водой (1 ст. л. пасты и 75 мл воды), щепотку сахара и перемешиваем. Выливаем в кастрюлю с котлетками и тушим на маленьком огне 20-25 минут.

