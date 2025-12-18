Магазинное больше не купите: как правильно засолить сало дома, чтобы оно было мягким

Секрет не только в качестве самого сала, но и в правильном сочетании специй и времени выдержки

Соленое сало можно легко найти в магазине. Однако домашнее сало всегда получается вкуснее и ароматнее. Тем более что процесс его приготовления прост и понятен даже новичку. Главное — придерживаться некоторых нюансов.

Советами, как правильно засолить сало, делится "Сенсация".

Ингредиенты

Сало — 500 г

Чеснок — 4 зубчика

Петрушка — 5 веточек

Соль — 3 столовые ложки

Лист лавровый — 5 штук

Орегано — 1 чайная ложка

Этапы приготовления

Берем свежее нежное сало. Оно должно быть не жестким, с хорошей мягкой шкуркой. Будет плюсом, если она будет подкопченная. В куске сала делаем надрезы. Зубчики чеснока пропускаем через пресс, после чего закладываем их в эти надрезы. Измельчаем лавровый лист, смешиваем его с орегано. Далее посыпаем сало солью, а затем специями. Перекладываем его в емкость максимально плотно. Мелко нарезаем петрушку, посыпаем ею сало, закрываем крышкой и ставим в холодильник на 2–3 дня.

Готовое сало можно переложить в морозильник, чтобы оно дольше хранилось. Но это актуально только в тех случаях, когда вы готовите его в больших объемах.

Соленое сало идеально подходит абсолютно для любых целей: вы можете на нем готовить, добавлять его в разную выпечку и т.д. Также его можно подавать в качестве закуски под любой напиток. Но лучше соединить сало с другой нарезкой из мяса и сыра. Получится очень эффектно и аппетитно.