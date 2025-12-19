Картопля в беконі з сирною начинкою: просто, швидко і дуже смачно (відео)

Смачна та ефектна страва

Картопля — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв: варити, смажити, робити пюре або запікати у духовці з пармезаном для апетитної золотистої скоринки. Сьогодні ми пропонуємо ситну та ароматну фаршировану картоплю в беконі, яка виходить ніжною всередині та хрусткою зовні завдяки сирній начинці та запіканню в духовці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати картоплю в беконі з сирною начинкою

Інгредієнти:

картопля — 8 шт.;

сметана — 4 ст.л;

твердий сир — 100 г;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

бекон — 8-10 смужок;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю в мундирі до готовності. Окремо змішати сметану, натертий сир, подрібнену зелень, часник, сіль та перець до однорідності. Відварену картоплю обрізати знизу для стійкості та зверху, витягнути ложкою середину, залишивши достатньо стінок для начинки. Наповнити кожну картоплину сирною сумішшю. Обгорнути кожну картоплину смужкою бекону та закріпити зубочисткою. Викласти картоплю на деко та запікати у духовці при 200°С протягом 15 хвилин до золотистої скоринки.

Фаршировану картоплю можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи риби. Прикрасьте страву свіжою зеленню та невеликими гілочками кропу. Для подачі можна додати невелику ложку сметани або легкий соус, щоб підкреслити ніжність начинки.

Ця фарширована картопля поєднує ніжну сирну начинку, аромат бекону та м’якість картоплі, створюючи ситну і святкову страву, яка сподобається всім за столом.