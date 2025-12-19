Укр

Картофель в беконе с сырной начинкой: просто, быстро и очень вкусно (видео)

Мария Швец
Картофель в беконе с сырной начинкой
Картофель в беконе с сырной начинкой

Вкусное и эффектное блюдо

Картофель – универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд: варить, жарить, делать пюре или запекать в духовке с пармезаном для золотистой аппетитной корочки. Сегодня мы предлагаем сытный и ароматный фаршированный картофель в беконе, который получается нежным внутри и хрустящим снаружи благодаря сырной начинке и запеканию в духовке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить картофель в беконе с сырной начинкой

Ингредиенты:

  • картофель — 8 шт.;
  • сметана — 4 ст.л;
  • твердый сыр – 100 г;
  • зелень (укроп, петрушка) – по вкусу;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • бекон — 8-10 полосок;

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель в мундире до готовности.
  2. Отдельно смешать сметану, натертый сыр, измельченную зелень, чеснок, соль и перец до однородности.
  3. Отварной картофель обрезать снизу для стойкости и сверху, вытащить ложкой внутрь, оставив достаточно стенок для начинки.
  4. Наполнить каждую картофелину сырной смесью.
  5. Обернуть каждую картофелину полоской бекона и закрепить зубочисткой.
  6. Выложить картофель на противень и запекать в духовке при 200°С в течение 15 минут до золотистой корочки.

Фаршированный картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Украсьте блюдо свежей зеленью и небольшими веточками укропа. Для подачи можно добавить небольшую ложку сметаны или лёгкий соус, чтобы подчеркнуть нежность начинки.

Этот фаршированный картофель сочетает нежную сырную начинку, аромат бекона и мягкость картофеля, создавая сытное и праздничное блюдо, которое понравится всем за столом.

Теги:
#Картофель #Бэкон #Готовим дома