Головна страва до свята: як приготувати м'ясний рулет, що виглядає як із ресторану (відео)

Марія Швець
М'ясний рулет з фаршу

Ефектна та смачна страва

До святкового столу можна приготувати безліч апетитних страв: легкі закуски, салати, запечені овочі, рулети та, зокрема, рулет зі скумбрії. Але сьогодні ми пропонуємо ситний і ароматний м’ясний рулет з беконом, сиром і овочами, який стане справжньою окрасою святкового столу та сподобається всім гостям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати рулет з фаршу

Інгредієнти:

  • смужки бекону — 10-12 шт.;
  • фарш курячий — 400-500 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • спеції до фаршу — за смаком;
  • твердий сир — 100 г;
  • шпинат — 75 г;
  • солодкий перець — половина одного;
  • сметана — 1-2 ст.л;
  • гірчиця — 1 ч.л;
  • часник — 1 зубчик;

Спосіб приготування:

  1. Приправити фарш сіллю, перцем та спеціями, добре перемішати.
  2. Приготувати соус: змішати сметану, гірчицю та подрібнений часник до однорідності.
  3. Шпинат припустити на слабкому вогні 2-3 хвилини, поки він не зменшиться в об’ємі.
  4. Солодкий перець нарізати смужками та швидко обсмажити до м’якості.
  5. На пергамент або харчову плівку викласти смужки бекону один на один.
  6. Розподілити зверху фарш рівномірно, змастити соусом, посипати сиром, викласти шпинат і перець.
  7. Закрутити рулет щільно і перенести у форму для запікання.
  8. Випікати в духовці при 180°С 30-45 хвилин, періодично поливати соком, що виділяється.
  9. За бажанням увімкнути гриль на останні 5 хвилин для золотистої скоринки.

Рулет подати гарячим або холодним, нарізавши на порційні шматки. Він чудово поєднується з овочевими салатами, маринованими огірками або легким соусом на основі йогурту. Для краси та аромату прикрасити свіжою зеленню та кільцями червоного перцю.

Цей м’ясний рулет стане родзинкою святкового столу: ніжний фарш, ароматний сир, свіжий шпинат та хрусткий бекон створюють гармонійне поєднання смаків, яке оцінять усі гості.

