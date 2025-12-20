Головна страва до свята: як приготувати м’ясний рулет, що виглядає як із ресторану (відео)
Ефектна та смачна страва
До святкового столу можна приготувати безліч апетитних страв: легкі закуски, салати, запечені овочі, рулети та, зокрема, рулет зі скумбрії. Але сьогодні ми пропонуємо ситний і ароматний м’ясний рулет з беконом, сиром і овочами, який стане справжньою окрасою святкового столу та сподобається всім гостям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати рулет з фаршу
Інгредієнти:
- смужки бекону — 10-12 шт.;
- фарш курячий — 400-500 г;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- спеції до фаршу — за смаком;
- твердий сир — 100 г;
- шпинат — 75 г;
- солодкий перець — половина одного;
- сметана — 1-2 ст.л;
- гірчиця — 1 ч.л;
- часник — 1 зубчик;
Спосіб приготування:
- Приправити фарш сіллю, перцем та спеціями, добре перемішати.
- Приготувати соус: змішати сметану, гірчицю та подрібнений часник до однорідності.
- Шпинат припустити на слабкому вогні 2-3 хвилини, поки він не зменшиться в об’ємі.
- Солодкий перець нарізати смужками та швидко обсмажити до м’якості.
- На пергамент або харчову плівку викласти смужки бекону один на один.
- Розподілити зверху фарш рівномірно, змастити соусом, посипати сиром, викласти шпинат і перець.
- Закрутити рулет щільно і перенести у форму для запікання.
- Випікати в духовці при 180°С 30-45 хвилин, періодично поливати соком, що виділяється.
- За бажанням увімкнути гриль на останні 5 хвилин для золотистої скоринки.
Рулет подати гарячим або холодним, нарізавши на порційні шматки. Він чудово поєднується з овочевими салатами, маринованими огірками або легким соусом на основі йогурту. Для краси та аромату прикрасити свіжою зеленню та кільцями червоного перцю.
Цей м’ясний рулет стане родзинкою святкового столу: ніжний фарш, ароматний сир, свіжий шпинат та хрусткий бекон створюють гармонійне поєднання смаків, яке оцінять усі гості.