Главное блюдо к празднику: как приготовить мясной рулет, который выглядит как из ресторана (видео)

Эффектное и вкусное блюдо

К праздничному столу можно приготовить множество аппетитных блюд: легкие закуски, салаты, запеченные овощи, рулеты и, в частности, рулет из скумбрии. Но сегодня мы предлагаем сытный и ароматный рулет с беконом, сыром и овощами, который станет настоящим украшением праздничного стола и понравится всем гостям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить рулет из фарша

Ингредиенты:

  • полоски бекона – 10-12 шт.;
  • фарш куриный — 400-500 г;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • специи к фаршу – по вкусу;
  • твердый сыр – 100 г;
  • шпинат — 75 г;
  • сладкий перец – половина одного;
  • сметана — 1-2 ст.л;
  • горчица – 1 ч.л;
  • чеснок – 1 зубчик;

Способ приготовления:

  1. Приправить фарш солью, перцем и специями, хорошо перемешать.
  2. Приготовить соус: смешать сметану, горчицу и размельченный чеснок до однородности.
  3. Шпинат допустить на слабом огне 2-3 минуты, пока он не упадет в объеме.
  4. Сладкий перец порезать полосками и быстро обжарить до мягкости.
  5. На пергамент или пищевую пленку выложить полоски бекона один на один.
  6. Распределить сверху фарш равномерно, смазать соусом, посыпать сыром, выложить шпинат и перец.
  7. Закрутите рулет плотно и перенесите в форму для запекания.
  8. Выпекать в духовке при 180°С 30-45 минут, периодически поливать выделяющимся соком.
  9. При желании включить гриль на последние 5 минут для золотистой корочки.

Рулет подать горячим или холодным, нарезав порционные куски. Он отлично сочетается с овощными салатами, маринованными огурцами или легким соусом на основе йогурта. Для красоты и аромата украсить свежей зеленью и кольцами красного перца.

Этот мясной рулет станет изюминкой праздничного стола: нежный фарш, ароматный сыр, свежий шпинат и хрустящий бекон создают гармоничное сочетание вкусов, которое оценят все гости.

