Главное блюдо к празднику: как приготовить мясной рулет, который выглядит как из ресторана (видео)
Эффектное и вкусное блюдо
К праздничному столу можно приготовить множество аппетитных блюд: легкие закуски, салаты, запеченные овощи, рулеты и, в частности, рулет из скумбрии. Но сегодня мы предлагаем сытный и ароматный рулет с беконом, сыром и овощами, который станет настоящим украшением праздничного стола и понравится всем гостям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить рулет из фарша
Ингредиенты:
- полоски бекона – 10-12 шт.;
- фарш куриный — 400-500 г;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- специи к фаршу – по вкусу;
- твердый сыр – 100 г;
- шпинат — 75 г;
- сладкий перец – половина одного;
- сметана — 1-2 ст.л;
- горчица – 1 ч.л;
- чеснок – 1 зубчик;
Способ приготовления:
- Приправить фарш солью, перцем и специями, хорошо перемешать.
- Приготовить соус: смешать сметану, горчицу и размельченный чеснок до однородности.
- Шпинат допустить на слабом огне 2-3 минуты, пока он не упадет в объеме.
- Сладкий перец порезать полосками и быстро обжарить до мягкости.
- На пергамент или пищевую пленку выложить полоски бекона один на один.
- Распределить сверху фарш равномерно, смазать соусом, посыпать сыром, выложить шпинат и перец.
- Закрутите рулет плотно и перенесите в форму для запекания.
- Выпекать в духовке при 180°С 30-45 минут, периодически поливать выделяющимся соком.
- При желании включить гриль на последние 5 минут для золотистой корочки.
Рулет подать горячим или холодным, нарезав порционные куски. Он отлично сочетается с овощными салатами, маринованными огурцами или легким соусом на основе йогурта. Для красоты и аромата украсить свежей зеленью и кольцами красного перца.
Этот мясной рулет станет изюминкой праздничного стола: нежный фарш, ароматный сыр, свежий шпинат и хрустящий бекон создают гармоничное сочетание вкусов, которое оценят все гости.