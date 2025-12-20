Рус

Кутя на Різдво: як приготувати з узваром (відео)

Наталя Граковська
Кутя з узваром
Кутя з узваром. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий рецепт смачної куті

Кутя — це страва, без якої неможливе Різдво. В різних регіонах та сім'ях її готують за різними рецептами. Традиційно її заправляють маком, родзинками, горіхами, медом або джемом.

На YouTube-каналі "Пан фартух" пропонують рецепт куті з узваром. Для її приготування не треба надовго замочувати крупу, а тому страва буде готова досить швидко.

Інгредієнти

  • Пшениця (шліфована, магазинна) – 1 склянки
  • Вода – 3 склянки
  • Родзинки – 2 ст.л.
  • Журавлина – 2 ст.л.
  • Мак – 50 г
  • Горіхи
  • Мед – 1-2 ст.л.
  • Узвар – пів склянки

Для узвара

  • Чорнослив – 250 г
  • Вода – 1.5 л
  • Цукор – 3-4 ст.л.

Етапи приготування

  1. Ретельно промийте пшеницю до прозорої води, щоб прибрати зайвий крохмаль і кутя не стала схожою на кисіль. Для впевненості можна залишити крупу у воді на 30–40 хвилин, хоча сучасна магазинна крупа цього не потребує.
  2. Залийте крупу водою у пропорції 1:3.
  3. Варіть на маленькому вогні під кришкою. Слідкуйте в момент закипання: якщо піднімається піна, зніміть кришку або залиште її привідкритою.
  4. Готуйте до майже повного википання води (залиште зовсім трохи рідини, щоб кутя була соковитою). Залиште пшеницю повністю вистигати.
  5. Чорнослив (та за бажанням в'ялені груші) залийте холодною водою на 20 хвилин, щоб очистити від бруду. Потім промийте ще раз.
  6. Залийте плоди водою (на 1,5 л води додайте 3–4 ст. л. цукру). Варіть на середньому вогні під кришкою.
  7. Після закипання поваріть 2–3 хвилини, вимкніть вогонь і залиште вистигати під кришкою.
  8. Холодний узвар процідіть через сито або марлю.
  9. Родзинки та журавлину залийте окропом на 10–15 хвилин.
  10. Мак залийте окропом на 15 хвилин. Потім злийте майже всю воду і перебийте блендером до появи білого "молочка".
  11. До охолодженої пшениці додайте перетертий мак. Додайте 1–2 ложки меду, розпарені родзинки та журавлину. Влийте пів склянки готового узвару для особливого аромату. Ретельно все перемішайте.
