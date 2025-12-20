Кутя на Різдво: як приготувати з узваром (відео)
-
-
Читать на русском
Простий рецепт смачної куті
Кутя — це страва, без якої неможливе Різдво. В різних регіонах та сім'ях її готують за різними рецептами. Традиційно її заправляють маком, родзинками, горіхами, медом або джемом.
На YouTube-каналі "Пан фартух" пропонують рецепт куті з узваром. Для її приготування не треба надовго замочувати крупу, а тому страва буде готова досить швидко.
Інгредієнти
- Пшениця (шліфована, магазинна) – 1 склянки
- Вода – 3 склянки
- Родзинки – 2 ст.л.
- Журавлина – 2 ст.л.
- Мак – 50 г
- Горіхи
- Мед – 1-2 ст.л.
- Узвар – пів склянки
Для узвара
- Чорнослив – 250 г
- Вода – 1.5 л
- Цукор – 3-4 ст.л.
Етапи приготування
- Ретельно промийте пшеницю до прозорої води, щоб прибрати зайвий крохмаль і кутя не стала схожою на кисіль. Для впевненості можна залишити крупу у воді на 30–40 хвилин, хоча сучасна магазинна крупа цього не потребує.
- Залийте крупу водою у пропорції 1:3.
- Варіть на маленькому вогні під кришкою. Слідкуйте в момент закипання: якщо піднімається піна, зніміть кришку або залиште її привідкритою.
- Готуйте до майже повного википання води (залиште зовсім трохи рідини, щоб кутя була соковитою). Залиште пшеницю повністю вистигати.
- Чорнослив (та за бажанням в'ялені груші) залийте холодною водою на 20 хвилин, щоб очистити від бруду. Потім промийте ще раз.
- Залийте плоди водою (на 1,5 л води додайте 3–4 ст. л. цукру). Варіть на середньому вогні під кришкою.
- Після закипання поваріть 2–3 хвилини, вимкніть вогонь і залиште вистигати під кришкою.
- Холодний узвар процідіть через сито або марлю.
- Родзинки та журавлину залийте окропом на 10–15 хвилин.
- Мак залийте окропом на 15 хвилин. Потім злийте майже всю воду і перебийте блендером до появи білого "молочка".
- До охолодженої пшениці додайте перетертий мак. Додайте 1–2 ложки меду, розпарені родзинки та журавлину. Влийте пів склянки готового узвару для особливого аромату. Ретельно все перемішайте.