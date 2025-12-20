Кутя на Різдво: як приготувати з узваром (відео)

Простий рецепт смачної куті

Кутя — це страва, без якої неможливе Різдво. В різних регіонах та сім'ях її готують за різними рецептами. Традиційно її заправляють маком, родзинками, горіхами, медом або джемом.

На YouTube-каналі "Пан фартух" пропонують рецепт куті з узваром. Для її приготування не треба надовго замочувати крупу, а тому страва буде готова досить швидко.

Інгредієнти

Пшениця (шліфована, магазинна) – 1 склянки

Вода – 3 склянки

Родзинки – 2 ст.л.

Журавлина – 2 ст.л.

Мак – 50 г

Горіхи

Мед – 1-2 ст.л.

Узвар – пів склянки

Для узвара

Чорнослив – 250 г

Вода – 1.5 л

Цукор – 3-4 ст.л.

Етапи приготування