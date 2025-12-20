Кутья на Рождество: как приготовить с узваром (видео)
-
-
Простой рецепт вкусной кутьи
Кутья — это блюдо, без которого невозможно Рождество. В разных регионах и семьях её готовят по разным рецептам. Традиционно ее заправляют маком, изюмом, орехами, медом или вареньем.
На YouTube-канале "Пан фартух" предлагают рецепт кутьи с узваром. Для ее приготовления не нужно надолго замачивать крупу, поэтому блюдо будет готово довольно быстро.
Ингредиенты
- Пшеница (шлифованная, магазинная) – 1 стакана
- Вода – 3 стакана
- Изюм – 2 ст.л.
- Клюква – 2 ст.л.
- Мак – 50 г
- Орехи — по вкусу
- Мед – 1-2 ст.л.
- Узвар – пол стакана
Для компота
- Чернослив – 250 г
- Вода – 1,5 л
- Сахар – 3-4 ст.л.
Этапы приготовления
- Тщательно промойте пшеницу до прозрачной воды, чтобы убрать лишний крахмал и кутья не стала похожей на кисель. Для уверенности можно оставить крупу в воде на 30–40 минут, хотя современная магазинная крупа в этом не нуждается.
- Залейте крупу водой в пропорции 1:3.
- Варите на медленном огне под крышкой. Следите в момент закипания: если поднимается пена, снимите крышку или оставьте её приоткрытой.
- Готовьте до почти полного выкипания воды (оставьте совсем немного жидкости, чтобы кутья была сочной). Оставьте пшеницу полностью остывать.
- Чернослив (и по желанию вяленые груши) залейте холодной водой на 20 минут, чтобы очистить от грязи. Затем промойте ещё раз.
- Залейте плоды водой (на 1,5 л воды добавьте 3–4 ст. л. сахара). Варите на среднем огне под крышкой.
- После закипания поварите 2–3 минуты, выключите огонь и оставьте остывать под крышкой.
- Холодный узвар процедите через сито или марлю.
- Изюм и клюкву залейте кипятком на 10–15 минут.
- Мак залейте кипятком на 15 минут. Затем слейте почти всю воду и перебейте блендером до появления белого "молочка".
- К охлажденной пшенице добавьте перетертый мак. Добавьте 1–2 ложки меда, распаренный изюм и клюкву. Влейте полстакана готового узвара для особого аромата. Тщательно всё перемешайте.