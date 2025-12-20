Укр

Кутья на Рождество: как приготовить с узваром (видео)

Наталья Граковская
Кутья с узваром
Кутья с узваром. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой рецепт вкусной кутьи

Кутья — это блюдо, без которого невозможно Рождество. В разных регионах и семьях её готовят по разным рецептам. Традиционно ее заправляют маком, изюмом, орехами, медом или вареньем.

На YouTube-канале "Пан фартух" предлагают рецепт кутьи с узваром. Для ее приготовления не нужно надолго замачивать крупу, поэтому блюдо будет готово довольно быстро.

Ингредиенты

  • Пшеница (шлифованная, магазинная) – 1 стакана
  • Вода – 3 стакана
  • Изюм – 2 ст.л.
  • Клюква – 2 ст.л.
  • Мак – 50 г
  • Орехи — по вкусу
  • Мед – 1-2 ст.л.
  • Узвар – пол стакана

Для компота

  • Чернослив – 250 г
  • Вода – 1,5 л
  • Сахар – 3-4 ст.л.

Этапы приготовления

  1. Тщательно промойте пшеницу до прозрачной воды, чтобы убрать лишний крахмал и кутья не стала похожей на кисель. Для уверенности можно оставить крупу в воде на 30–40 минут, хотя современная магазинная крупа в этом не нуждается.
  2. Залейте крупу водой в пропорции 1:3.
  3. Варите на медленном огне под крышкой. Следите в момент закипания: если поднимается пена, снимите крышку или оставьте её приоткрытой.
  4. Готовьте до почти полного выкипания воды (оставьте совсем немного жидкости, чтобы кутья была сочной). Оставьте пшеницу полностью остывать.
  5. Чернослив (и по желанию вяленые груши) залейте холодной водой на 20 минут, чтобы очистить от грязи. Затем промойте ещё раз.
  6. Залейте плоды водой (на 1,5 л воды добавьте 3–4 ст. л. сахара). Варите на среднем огне под крышкой.
  7. После закипания поварите 2–3 минуты, выключите огонь и оставьте остывать под крышкой.
  8. Холодный узвар процедите через сито или марлю.
  9. Изюм и клюкву залейте кипятком на 10–15 минут.
  10. Мак залейте кипятком на 15 минут. Затем слейте почти всю воду и перебейте блендером до появления белого "молочка".
  11. К охлажденной пшенице добавьте перетертый мак. Добавьте 1–2 ложки меда, распаренный изюм и клюкву. Влейте полстакана готового узвара для особого аромата. Тщательно всё перемешайте.
