Кутья на Рождество: как приготовить с узваром (видео)

Простой рецепт вкусной кутьи

Кутья — это блюдо, без которого невозможно Рождество. В разных регионах и семьях её готовят по разным рецептам. Традиционно ее заправляют маком, изюмом, орехами, медом или вареньем.

На YouTube-канале "Пан фартух" предлагают рецепт кутьи с узваром. Для ее приготовления не нужно надолго замачивать крупу, поэтому блюдо будет готово довольно быстро.

Ингредиенты

Пшеница (шлифованная, магазинная) – 1 стакана

Вода – 3 стакана

Изюм – 2 ст.л.

Клюква – 2 ст.л.

Мак – 50 г

Орехи — по вкусу

Мед – 1-2 ст.л.

Узвар – пол стакана

Для компота

Чернослив – 250 г

Вода – 1,5 л

Сахар – 3-4 ст.л.

Этапы приготовления