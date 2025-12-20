Рус

Якщо вдома є баночка сардин та яйця: готуємо розкішну вечерю, на яку витратите копійки

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рибна запіканка
Рибна запіканка. Фото Скріншот YouTube

Запіканка виходить ніжніша за будь-яке суфле

Консерви — справжній порятунок, коли треба швидко перекусити. А ще з них можна готувати прості та смачні страви. Яскравий тому приклад — запіканка з сардин.

Приготування займає мінімум часу, адже вам не треба чистити рибу. До того ж інгредієнти коштують недорого й зазвичай є під рукою. Запіканка виходить ніжною, поживною та чудово підходить для сімейного меню.

Рецептом поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти:

  • Консерви рибні — 1 банка
  • Цибуля — 1 шт.
  • Яйця сирі — 5 шт.
  • Сіль — 1/3 ч. л.
  • Чорний перець — дрібка
  • Манна крупа — 2 ст. л.
  • Олія для обсмажування цибулі

Процес приготування:

  1. Рибу ретельно розімніть виделкою в окремій ємності.
  2. Очистьте та дрібно нашаткуйте цибулину. На розігрітій з олією пательні злегка підсмажте її. Важливо не доводити до золотистого кольору — достатньо, щоб вона розм’якла та втратила свою гостроту.
  3. У глибоку миску розбийте яйця, посоліть їх та додайте дрібку перцю. Збийте суміш вінчиком до однорідного стану. Після цього введіть у яєчну масу підсмажену цибулю та подрібнену рибу, ретельно все вимішуючи.
  4. Всипте манну крупу. Ще раз добре перемішайте складники, щоб маса стала в’язкою та рівномірною. За консистенцією суміш має бути схожою на тісто для суфле.
  5. Перекладіть отриману масу у форму для випікання (наприклад, силіконову форму для кексу).
  6. Запікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20–25 хвилин.
Теги:
#Рецепти #Консерви #Запіканка #Риба