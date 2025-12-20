Якщо вдома є баночка сардин та яйця: готуємо розкішну вечерю, на яку витратите копійки
Запіканка виходить ніжніша за будь-яке суфле
Консерви — справжній порятунок, коли треба швидко перекусити. А ще з них можна готувати прості та смачні страви. Яскравий тому приклад — запіканка з сардин.
Приготування займає мінімум часу, адже вам не треба чистити рибу. До того ж інгредієнти коштують недорого й зазвичай є під рукою. Запіканка виходить ніжною, поживною та чудово підходить для сімейного меню.
Рецептом поділилися на сайті "Господинька".
Інгредієнти:
- Консерви рибні — 1 банка
- Цибуля — 1 шт.
- Яйця сирі — 5 шт.
- Сіль — 1/3 ч. л.
- Чорний перець — дрібка
- Манна крупа — 2 ст. л.
- Олія для обсмажування цибулі
Процес приготування:
- Рибу ретельно розімніть виделкою в окремій ємності.
- Очистьте та дрібно нашаткуйте цибулину. На розігрітій з олією пательні злегка підсмажте її. Важливо не доводити до золотистого кольору — достатньо, щоб вона розм’якла та втратила свою гостроту.
- У глибоку миску розбийте яйця, посоліть їх та додайте дрібку перцю. Збийте суміш вінчиком до однорідного стану. Після цього введіть у яєчну масу підсмажену цибулю та подрібнену рибу, ретельно все вимішуючи.
- Всипте манну крупу. Ще раз добре перемішайте складники, щоб маса стала в’язкою та рівномірною. За консистенцією суміш має бути схожою на тісто для суфле.
- Перекладіть отриману масу у форму для випікання (наприклад, силіконову форму для кексу).
- Запікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20–25 хвилин.