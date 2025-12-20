Якщо вдома є баночка сардин та яйця: готуємо розкішну вечерю, на яку витратите копійки

Запіканка виходить ніжніша за будь-яке суфле

Консерви — справжній порятунок, коли треба швидко перекусити. А ще з них можна готувати прості та смачні страви. Яскравий тому приклад — запіканка з сардин.

Приготування займає мінімум часу, адже вам не треба чистити рибу. До того ж інгредієнти коштують недорого й зазвичай є під рукою. Запіканка виходить ніжною, поживною та чудово підходить для сімейного меню.

Рецептом поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти:

Консерви рибні — 1 банка

Цибуля — 1 шт.

Яйця сирі — 5 шт.

Сіль — 1/3 ч. л.

Чорний перець — дрібка

Манна крупа — 2 ст. л.

Олія для обсмажування цибулі

Процес приготування: