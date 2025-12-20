Если дома есть баночка сардин и яйца: готовим роскошный ужин за копейки
Запеканка получается нежнее любого суфле
Консервы – настоящее спасение, когда нужно быстро перекусить. А еще из них можно готовить простые и вкусные блюда. Яркий тому пример – запеканка из сардин.
Приготовление занимает минимум времени, ведь вам не нужно чистить рыбу. К тому же ингредиенты стоят недорого и обычно есть под рукой. Запеканка получается нежной, питательной и отлично подходит для семейного меню.
Рецептом поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты:
- Консервы рыбные — 1 банка
- Лук – 1 шт.
- Яйца сырые – 5 шт.
- Соль – 1/3 ч. л.
- Черный перец — щепотка
- Манная крупа – 2 ст. л.
- Масло для обжарки лука
Процесс приготовления:
- Рыбу тщательно размните вилкой в отдельной емкости.
- Очистите и мелко нашинкуйте луковицу. На разогретой с маслом сковороде слегка поджарьте её. Важно не доводить до золотистого цвета — достаточно, чтобы она размягчилась и потеряла свою остроту.
- В глубокую миску разбейте яйца, посолите их и добавьте щепотку перца. Взбейте смесь венчиком до однородного состояния. После этого введите в яичную массу поджаренный лук и измельченную рыбу, тщательно все вымешивая.
- Всыпьте манную крупу. Еще раз хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы масса стала вязкой и равномерной. По консистенции смесь должна быть похожа на тесто для суфле.
- Переложите полученную массу в форму для выпекания (например, силиконовую форму для кекса).
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20–25 минут.