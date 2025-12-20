Укр

Если дома есть баночка сардин и яйца: готовим роскошный ужин за копейки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рыбная запеканка
Рыбная запеканка. Фото Скриншот YouTube

Запеканка получается нежнее любого суфле

Консервы – настоящее спасение, когда нужно быстро перекусить. А еще из них можно готовить простые и вкусные блюда. Яркий тому пример – запеканка из сардин.

Приготовление занимает минимум времени, ведь вам не нужно чистить рыбу. К тому же ингредиенты стоят недорого и обычно есть под рукой. Запеканка получается нежной, питательной и отлично подходит для семейного меню.

Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты:

  • Консервы рыбные — 1 банка
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца сырые – 5 шт.
  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Черный перец — щепотка
  • Манная крупа – 2 ст. л.
  • Масло для обжарки лука

Процесс приготовления:

  1. Рыбу тщательно размните вилкой в отдельной емкости.
  2. Очистите и мелко нашинкуйте луковицу. На разогретой с маслом сковороде слегка поджарьте её. Важно не доводить до золотистого цвета — достаточно, чтобы она размягчилась и потеряла свою остроту.
  3. В глубокую миску разбейте яйца, посолите их и добавьте щепотку перца. Взбейте смесь венчиком до однородного состояния. После этого введите в яичную массу поджаренный лук и измельченную рыбу, тщательно все вымешивая.
  4. Всыпьте манную крупу. Еще раз хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы масса стала вязкой и равномерной. По консистенции смесь должна быть похожа на тесто для суфле.
  5. Переложите полученную массу в форму для выпекания (например, силиконовую форму для кекса).
  6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20–25 минут.
Теги:
#Рецепты #Консервы #Запеканка #Риба