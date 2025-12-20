Если дома есть баночка сардин и яйца: готовим роскошный ужин за копейки

Запеканка получается нежнее любого суфле

Консервы – настоящее спасение, когда нужно быстро перекусить. А еще из них можно готовить простые и вкусные блюда. Яркий тому пример – запеканка из сардин.

Приготовление занимает минимум времени, ведь вам не нужно чистить рыбу. К тому же ингредиенты стоят недорого и обычно есть под рукой. Запеканка получается нежной, питательной и отлично подходит для семейного меню.

Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты:

Консервы рыбные — 1 банка

Лук – 1 шт.

Яйца сырые – 5 шт.

Соль – 1/3 ч. л.

Черный перец — щепотка

Манная крупа – 2 ст. л.

Масло для обжарки лука

Процесс приготовления: