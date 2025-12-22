Багатий сніданок без зайвої суєти: домашні проситимуть приготувати його ще (відео)

Спробуйте приготувати яєчню в духовці

Придумати справді смачний і ситний сніданок буває непросто, особливо якщо звичні омлети та бутерброди вже набридли. У такій ситуації можна приготувати улюблені страви на новий лад. Наприклад, запечені яйця з овочами в духовці.

Рецептом поділилися на сторінці в Instagram eatinghealthytoday. Цю страву точно оцінять ті, хто любить ситні страви і не хоче проводити багато часу на кухні. Запечені яйця з овочами та сиром фета чудово підійдуть не тільки для сніданку, а й для легкого обіду чи вечері. В одній страві ідеально поєднуються і яйця, і соковиті помідори, і ароматні трави з часником, і ніжний сир.

Інгредієнти:

6 великих яєць

2 склянки помідорів чері

1 червоний болгарський перець

½ червоної цибулини

3 зубчики часнику

220 г сиру фета

4 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. сушеного орегано

1 ч. л. морської солі

½ ч. л. сушеного чебрецю

½ ч. л. меленого чорного перцю

½ ч. л. пластівців червоного перцю

1 склянка молодого шпинату

подрібнена зелена цибуля

Спосіб приготування:

Форму для запікання змастіть оливковою олією і викладіть на дно свіжий шпинат. Додайте нарізаний перець, цибулю, часник і розрізані навпіл помідори чері. Посипте спеціями та акуратно перемішайте. Зверху викладіть сир фета і збризніть оливковою олією. Відправте форму в розігріту духовку на 5–10 хвилин. Дістаньте овочі, зробіть невеликі заглиблення і акуратно розбийте в них яйця. Поверніть форму в духовку і запікайте до бажаного ступеня готовності яєць.

