Багатий сніданок без зайвої суєти: домашні проситимуть приготувати його ще (відео)
Спробуйте приготувати яєчню в духовці
Придумати справді смачний і ситний сніданок буває непросто, особливо якщо звичні омлети та бутерброди вже набридли. У такій ситуації можна приготувати улюблені страви на новий лад. Наприклад, запечені яйця з овочами в духовці.
Рецептом поділилися на сторінці в Instagram eatinghealthytoday. Цю страву точно оцінять ті, хто любить ситні страви і не хоче проводити багато часу на кухні. Запечені яйця з овочами та сиром фета чудово підійдуть не тільки для сніданку, а й для легкого обіду чи вечері. В одній страві ідеально поєднуються і яйця, і соковиті помідори, і ароматні трави з часником, і ніжний сир.
Інгредієнти:
- 6 великих яєць
- 2 склянки помідорів чері
- 1 червоний болгарський перець
- ½ червоної цибулини
- 3 зубчики часнику
- 220 г сиру фета
- 4 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. сушеного орегано
- 1 ч. л. морської солі
- ½ ч. л. сушеного чебрецю
- ½ ч. л. меленого чорного перцю
- ½ ч. л. пластівців червоного перцю
- 1 склянка молодого шпинату
- подрібнена зелена цибуля
Спосіб приготування:
- Форму для запікання змастіть оливковою олією і викладіть на дно свіжий шпинат.
- Додайте нарізаний перець, цибулю, часник і розрізані навпіл помідори чері. Посипте спеціями та акуратно перемішайте.
- Зверху викладіть сир фета і збризніть оливковою олією.
- Відправте форму в розігріту духовку на 5–10 хвилин.
- Дістаньте овочі, зробіть невеликі заглиблення і акуратно розбийте в них яйця.
- Поверніть форму в духовку і запікайте до бажаного ступеня готовності яєць.
Раніше ми також ділилися рецептом намазки з буряка. Така закуска ідеально підійде для ситного перекушування або приготування бутербродів на сніданок.