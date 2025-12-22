Рус

Багатий сніданок без зайвої суєти: домашні проситимуть приготувати його ще (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яєчня з овочами та сиром
Яєчня з овочами та сиром. Фото Скріншот Instagram/eatinghealthytoday, колаж "Телеграфу"

Спробуйте приготувати яєчню в духовці

Придумати справді смачний і ситний сніданок буває непросто, особливо якщо звичні омлети та бутерброди вже набридли. У такій ситуації можна приготувати улюблені страви на новий лад. Наприклад, запечені яйця з овочами в духовці.

Рецептом поділилися на сторінці в Instagram eatinghealthytoday. Цю страву точно оцінять ті, хто любить ситні страви і не хоче проводити багато часу на кухні. Запечені яйця з овочами та сиром фета чудово підійдуть не тільки для сніданку, а й для легкого обіду чи вечері. В одній страві ідеально поєднуються і яйця, і соковиті помідори, і ароматні трави з часником, і ніжний сир.

Інгредієнти:

  • 6 великих яєць
  • 2 склянки помідорів чері
  • 1 червоний болгарський перець
  • ½ червоної цибулини
  • 3 зубчики часнику
  • 220 г сиру фета
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • 1 ч. л. морської солі
  • ½ ч. л. сушеного чебрецю
  • ½ ч. л. меленого чорного перцю
  • ½ ч. л. пластівців червоного перцю
  • 1 склянка молодого шпинату
  • подрібнена зелена цибуля

Спосіб приготування:

  1. Форму для запікання змастіть оливковою олією і викладіть на дно свіжий шпинат.
  2. Додайте нарізаний перець, цибулю, часник і розрізані навпіл помідори чері. Посипте спеціями та акуратно перемішайте.
  3. Зверху викладіть сир фета і збризніть оливковою олією.
  4. Відправте форму в розігріту духовку на 5–10 хвилин.
  5. Дістаньте овочі, зробіть невеликі заглиблення і акуратно розбийте в них яйця.
  6. Поверніть форму в духовку і запікайте до бажаного ступеня готовності яєць.

Раніше ми також ділилися рецептом намазки з буряка. Така закуска ідеально підійде для ситного перекушування або приготування бутербродів на сніданок.

Теги:
#Рецепт #Яйця #Яєчня #Готуємо вдома