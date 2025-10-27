Ідеальний сніданок за 10 хвилин: соковиті сендвічі, які заряджають енергією (відео)

Смачний та ситний сніданок

Сніданок — найважливіший прийом їжі, який задає тон усьому дню. Зазвичай на сніданок готують яєчню, млинці або шакшуку з овочами, але сьогодні пропонуємо швидкий та поживний варіант — сендвічі з яйцем і шинкою.

Цей рецепт дозволяє за лічені хвилини отримати збалансовану страву з білком, овочами та хрустким хлібом. Він ідеально підійде для ранкового сніданку вдома або на роботу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pns_anastasia".

Як приготувати сендвічі на сніданок

Інгредієнти:

хліб точковий — 2 скибки;

яйця — 2 шт.;

шинка — 50 г;

твердий сир — 50 г;

рукола — 20 г;

огірок — 50 г;

масло вершкове — 5 г;

Спосіб приготування:

Підсмажити хліб на сухій пательні або трохи змастити вершковим маслом. Зварити яйця або приготувати їх у вигляді омлету до бажаного ступеня готовності. Викласти на хліб шинку, сир, яйце, нарізані огірки та руколу. Зібрати сендвіч і нарізати навпіл перед подачею.

Цей сніданок швидко готується, насичує енергією та забезпечує організм білком і корисними речовинами. Його можна легко варіювати, додаючи улюблені овочі або соуси, щоб зробити кожен ранок смачним та цікавим.