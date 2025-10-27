Рус

Ідеальний сніданок за 10 хвилин: соковиті сендвічі, які заряджають енергією (відео)

Марія Швець
Сендвіч на сніданок
Сендвіч на сніданок

Смачний та ситний сніданок

Сніданок — найважливіший прийом їжі, який задає тон усьому дню. Зазвичай на сніданок готують яєчню, млинці або шакшуку з овочами, але сьогодні пропонуємо швидкий та поживний варіант — сендвічі з яйцем і шинкою.

Цей рецепт дозволяє за лічені хвилини отримати збалансовану страву з білком, овочами та хрустким хлібом. Він ідеально підійде для ранкового сніданку вдома або на роботу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pns_anastasia".

Як приготувати сендвічі на сніданок

Інгредієнти:

  • хліб точковий — 2 скибки;
  • яйця — 2 шт.;
  • шинка — 50 г;
  • твердий сир — 50 г;
  • рукола — 20 г;
  • огірок — 50 г;
  • масло вершкове — 5 г;

Спосіб приготування:

  1. Підсмажити хліб на сухій пательні або трохи змастити вершковим маслом.
  2. Зварити яйця або приготувати їх у вигляді омлету до бажаного ступеня готовності.
  3. Викласти на хліб шинку, сир, яйце, нарізані огірки та руколу.
  4. Зібрати сендвіч і нарізати навпіл перед подачею.

Цей сніданок швидко готується, насичує енергією та забезпечує організм білком і корисними речовинами. Його можна легко варіювати, додаючи улюблені овочі або соуси, щоб зробити кожен ранок смачним та цікавим.

