Ідеальний сніданок за 10 хвилин: соковиті сендвічі, які заряджають енергією (відео)
-
-
Смачний та ситний сніданок
Сніданок — найважливіший прийом їжі, який задає тон усьому дню. Зазвичай на сніданок готують яєчню, млинці або шакшуку з овочами, але сьогодні пропонуємо швидкий та поживний варіант — сендвічі з яйцем і шинкою.
Цей рецепт дозволяє за лічені хвилини отримати збалансовану страву з білком, овочами та хрустким хлібом. Він ідеально підійде для ранкового сніданку вдома або на роботу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pns_anastasia".
Як приготувати сендвічі на сніданок
Інгредієнти:
- хліб точковий — 2 скибки;
- яйця — 2 шт.;
- шинка — 50 г;
- твердий сир — 50 г;
- рукола — 20 г;
- огірок — 50 г;
- масло вершкове — 5 г;
Спосіб приготування:
- Підсмажити хліб на сухій пательні або трохи змастити вершковим маслом.
- Зварити яйця або приготувати їх у вигляді омлету до бажаного ступеня готовності.
- Викласти на хліб шинку, сир, яйце, нарізані огірки та руколу.
- Зібрати сендвіч і нарізати навпіл перед подачею.
Цей сніданок швидко готується, насичує енергією та забезпечує організм білком і корисними речовинами. Його можна легко варіювати, додаючи улюблені овочі або соуси, щоб зробити кожен ранок смачним та цікавим.