Богатый завтрак без лишней суеты: домашние будут просить приготовить его еще (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Попробуйте приготовить яичницу в духовке
Придумать действительно вкусный и сытный завтрак бывает непросто, особенно если привычные омлеты и бутерброды уже надоели. В такой ситуации можно приготовить любимые блюда на новый лад. К примеру, запеченные яйца с овощами в духовке.
Рецептом поделились на странице в Instagram eatinghealthytoday. Это блюдо точно оценят те, кто любит сытные блюда и не хочет проводить много времени на кухне.Запеченные яйца с овощами и сыром фета отлично подойдут не только для завтрака, но и для легкого обеда или ужина. В одном блюде идеально сочетаются и яйца, и сочные помидоры, и ароматные травы с чесноком, и нежный сыр.
Ингредиенты:
- 6 крупных яиц
- 2 стакана помидоров черри
- 1 красный болгарский перец
- ½ красной луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 220 г сыра фета
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сушеного орегано
- 1 ч. л. морской соли
- ½ ч. л. сушеного тимьяна
- ½ ч. л. молотого черного перца
- ½ ч. л. хлопьев красного перца
- 1 стакан молодого шпината
- измельченный зеленый лук
Способ приготовления:
- Форму для запекания смажьте оливковым маслом и выложите на дно свежий шпинат.
- Добавьте нарезанный перец, лук, чеснок и разрезанные пополам помидоры черри. Посыпьте специями и аккуратно перемешайте.
- Сверху выложите сыр фета и сбрызните оливковым маслом.
- Отправьте форму в разогретую духовку на 5–10 минут.
- Достаньте овощи, сделайте небольшие углубления и аккуратно разбейте в них яйца.
- Верните форму в духовку и запекайте до желаемой степени готовности яиц.
Ранее мы также делились рецептом намазки из свеклы. Такая закуска отлично подойдет для сытного перекуса или для приготовления бутербродов на завтрак.