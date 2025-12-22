Укр

Богатый завтрак без лишней суеты: домашние будут просить приготовить его еще (видео)

Наталья Граковская
Яичница с овощами и сыром
Яичница с овощами и сыром. Фото Скриншот Instagram/eatinghealthytoday, коллаж "Телеграфа"

Попробуйте приготовить яичницу в духовке

Придумать действительно вкусный и сытный завтрак бывает непросто, особенно если привычные омлеты и бутерброды уже надоели. В такой ситуации можно приготовить любимые блюда на новый лад. К примеру, запеченные яйца с овощами в духовке.

Рецептом поделились на странице в Instagram eatinghealthytoday. Это блюдо точно оценят те, кто любит сытные блюда и не хочет проводить много времени на кухне.Запеченные яйца с овощами и сыром фета отлично подойдут не только для завтрака, но и для легкого обеда или ужина. В одном блюде идеально сочетаются и яйца, и сочные помидоры, и ароматные травы с чесноком, и нежный сыр.

Ингредиенты:

  • 6 крупных яиц
  • 2 стакана помидоров черри
  • 1 красный болгарский перец
  • ½ красной луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 220 г сыра фета
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • 1 ч. л. морской соли
  • ½ ч. л. сушеного тимьяна
  • ½ ч. л. молотого черного перца
  • ½ ч. л. хлопьев красного перца
  • 1 стакан молодого шпината
  • измельченный зеленый лук

Способ приготовления:

  1. Форму для запекания смажьте оливковым маслом и выложите на дно свежий шпинат.
  2. Добавьте нарезанный перец, лук, чеснок и разрезанные пополам помидоры черри. Посыпьте специями и аккуратно перемешайте.
  3. Сверху выложите сыр фета и сбрызните оливковым маслом.
  4. Отправьте форму в разогретую духовку на 5–10 минут.
  5. Достаньте овощи, сделайте небольшие углубления и аккуратно разбейте в них яйца.
  6. Верните форму в духовку и запекайте до желаемой степени готовности яиц.

Ранее мы также делились рецептом намазки из свеклы. Такая закуска отлично подойдет для сытного перекуса или для приготовления бутербродов на завтрак.

