Богатый завтрак без лишней суеты: домашние будут просить приготовить его еще (видео)

Попробуйте приготовить яичницу в духовке

Придумать действительно вкусный и сытный завтрак бывает непросто, особенно если привычные омлеты и бутерброды уже надоели. В такой ситуации можно приготовить любимые блюда на новый лад. К примеру, запеченные яйца с овощами в духовке.

Рецептом поделились на странице в Instagram eatinghealthytoday. Это блюдо точно оценят те, кто любит сытные блюда и не хочет проводить много времени на кухне.Запеченные яйца с овощами и сыром фета отлично подойдут не только для завтрака, но и для легкого обеда или ужина. В одном блюде идеально сочетаются и яйца, и сочные помидоры, и ароматные травы с чесноком, и нежный сыр.

Ингредиенты:

6 крупных яиц

2 стакана помидоров черри

1 красный болгарский перец

½ красной луковицы

3 зубчика чеснока

220 г сыра фета

4 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сушеного орегано

1 ч. л. морской соли

½ ч. л. сушеного тимьяна

½ ч. л. молотого черного перца

½ ч. л. хлопьев красного перца

1 стакан молодого шпината

измельченный зеленый лук

Способ приготовления:

Форму для запекания смажьте оливковым маслом и выложите на дно свежий шпинат. Добавьте нарезанный перец, лук, чеснок и разрезанные пополам помидоры черри. Посыпьте специями и аккуратно перемешайте. Сверху выложите сыр фета и сбрызните оливковым маслом. Отправьте форму в разогретую духовку на 5–10 минут. Достаньте овощи, сделайте небольшие углубления и аккуратно разбейте в них яйца. Верните форму в духовку и запекайте до желаемой степени готовности яиц.

Ранее мы также делились рецептом намазки из свеклы. Такая закуска отлично подойдет для сытного перекуса или для приготовления бутербродов на завтрак.