Ідеальна закуска до Святвечора: рецепт скумбрії-семихвилинки (відео)

Марія Швець
Скумбрія-семихвилинка
Скумбрія-семихвилинка. Фото youtube.com

Смачна та корисна рибка

Українці традиційно на Святвечір готують 12 пісних страв, серед яких обов’язково присутня риба – символ достатку та здоров’я. Сьогодні ми пропонуємо подати до святкового столу швидку та корисну скумбрію, яка готується всього за кілька хвилин, але виходить ароматною і соковитою. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче зберегти традиції та водночас заощадити час. Скумбрія-семихвилинка стане яскравою рибною закускою на будь-якому святковому столі. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "СвітАлла".

Як приготувати скумбрію-семихвилинку

Інгредієнти:

  • скумбрія свіжоморожена – 1 шт. (0,6–0,8 кг);
  • цибуля – 3–4 шт.;
  • вода – 200–250 мл;
  • оцет 9% – 75 мл;
  • олія – 50 г;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 1,5 ст. л.;
  • коріандр мелений – 0,5 ч. л.;
  • паприка копчена – 0,5 ч. л.;
  • суміш перців (духмяний, чорний, білий) – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізати півкільцями або тонкими кільцями.
  2. У невелику каструлю або сотейник влити воду, оцет, додати сіль, цукор, спеції і довести до кипіння.
  3. Скумбрію очистити від нутрощів, промити і надрізати уздовж спини для швидшого маринування.
  4. Викласти рибу в киплячу маринад і варити 6–7 хвилин під кришкою на середньому вогні.
  5. Додати цибулю, перемішати і залишити настоюватися ще 2–3 хвилини.
  6. Вийняти скумбрію, викласти на тарілку і полити маринадом з цибулею.

Скумбрію подають охолодженою або кімнатної температури. Вона чудово поєднується з відвареною картоплею, пісним салатом або маринованими овочами. Для святкового вигляду прикрасити свіжою зеленню та часточками лимона.

Ця скумбрія-семихвилинка виходить ніжною, ароматною та неймовірно смачною. Вона стане чудовою рибною закускою для Святвечора та будь-якого святкового столу, поєднуючи швидкість приготування і традиційний смак.

