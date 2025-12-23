Ідеальна закуска до Святвечора: рецепт скумбрії-семихвилинки (відео)

Смачна та корисна рибка

Українці традиційно на Святвечір готують 12 пісних страв, серед яких обов’язково присутня риба – символ достатку та здоров’я. Сьогодні ми пропонуємо подати до святкового столу швидку та корисну скумбрію, яка готується всього за кілька хвилин, але виходить ароматною і соковитою. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче зберегти традиції та водночас заощадити час. Скумбрія-семихвилинка стане яскравою рибною закускою на будь-якому святковому столі. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "СвітАлла".

Як приготувати скумбрію-семихвилинку

Інгредієнти:

скумбрія свіжоморожена – 1 шт. (0,6–0,8 кг);

цибуля – 3–4 шт.;

вода – 200–250 мл;

оцет 9% – 75 мл;

олія – 50 г;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 1,5 ст. л.;

коріандр мелений – 0,5 ч. л.;

паприка копчена – 0,5 ч. л.;

суміш перців (духмяний, чорний, білий) – за смаком;

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати півкільцями або тонкими кільцями. У невелику каструлю або сотейник влити воду, оцет, додати сіль, цукор, спеції і довести до кипіння. Скумбрію очистити від нутрощів, промити і надрізати уздовж спини для швидшого маринування. Викласти рибу в киплячу маринад і варити 6–7 хвилин під кришкою на середньому вогні. Додати цибулю, перемішати і залишити настоюватися ще 2–3 хвилини. Вийняти скумбрію, викласти на тарілку і полити маринадом з цибулею.

Скумбрію подають охолодженою або кімнатної температури. Вона чудово поєднується з відвареною картоплею, пісним салатом або маринованими овочами. Для святкового вигляду прикрасити свіжою зеленню та часточками лимона.

Ця скумбрія-семихвилинка виходить ніжною, ароматною та неймовірно смачною. Вона стане чудовою рибною закускою для Святвечора та будь-якого святкового столу, поєднуючи швидкість приготування і традиційний смак.