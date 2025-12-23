Укр

Идеальная закуска к Святвечеру: рецепт скумбрии-семиминутки (видео)

Мария Швец
Читати українською
Скумбрия-семиминутка
Скумбрия-семиминутка. Фото youtube.com

Вкусная и полезная рыбка

Украинцы традиционно на Святвечер готовят 12 постных блюд, среди которых обязательно присутствует рыба – символ изобилия и здоровья. Сегодня мы предлагаем подать к праздничному столу скорую и полезную скумбрию, которая готовится всего за несколько минут, но получается ароматной и сочной. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет сохранить традиции и одновременно сэкономить время. Скумбрия-семиминутка станет яркой рыбной закуской на любом праздничном столе. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "СвитАлла".

Как приготовить скумбрию-семиминутку

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая – 1 шт. (0,6–0,8 кг);
  • лук – 3–4 шт.;
  • вода – 200–250 мл;
  • уксус 9% – 75 мл;
  • растительное масло – 50 г;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 1,5 ст. л.;
  • кориандр молотый – 0,5 ч. л.;
  • паприка копченая – 0,5 ч. л.;
  • смесь перцев (ароматный, черный, белый) – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать полукольцами или тонкими колечками.
  2. В небольшую кастрюлю или сотейник влить воду, уксус, добавить соль, сахар, специи и довести до кипения.
  3. Скумбрию очистить от внутренностей, промыть и надрезать вдоль спины для более быстрого маринования.
  4. Выложить рыбу в кипящую маринад и варить 6–7 минут под крышкой на среднем огне.
  5. Добавить лук, перемешать и оставить настаиваться еще 2–3 минуты.
  6. Вынуть скумбрию, выложить на тарелку и полить маринадом с луком.

Скумбрию подают охлажденной или комнатной температурой. Она прекрасно сочетается с отварным картофелем, постным салатом или маринованными овощами. Для праздничного вида украсить свежей зеленью и дольками лимона.

Эта скумбрия-семиминутка получается нежной, ароматной и невероятно вкусной. Она станет замечательной рыбной закуской для сочельника и любого праздничного стола, сочетая скорость приготовления и традиционный вкус.

