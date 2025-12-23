Рус

Ароматний узвар до Святвечора: рецепт, який варто зберегти

Наталя Граковська
Узвар - це не просто компот
Узвар варто приготувати заздалегідь

До різдвяних свят заведено готувати багато традиційних страв. Раніше ми вже розповідали, як приготувати кутю, а ще одним обов’язковим елементом Святвечора є ароматний узвар.

Цей напій подають окремо або ж разом із кутею. Своїм способом приготування узвару поділився на YouTube-каналі кулінарний блогер Mil Alexx. Він радить варити напій заздалегідь, приблизно за добу до подачі, адже так узвар встигає настоятися, набуває глибокого смаку та насиченого фруктового аромату.

Інгредієнти

  • Яблука сушені — 4 жмені
  • Сушена груша — 1 жменя
  • Копчений чорнослив — 1 жмені
  • Мед — до смаку
  • За бажанням можна додати зовсім трохи ягід: чорницю, вишню, родзинки або курагу.

Етапи приготування

  1. Ретельно промийте всі інгредієнти у проточній воді, щоб очистити їх від пилу та дрібного сміття. Брудну воду обов’язково злийте.
  2. Залийте чисту сушину свіжою водою (4 л) і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння. Можна проварити ще кілька хвилин після закипання, а потім вимкніть вогонь.
  3. Дайте напою трохи охолонути перед тим, як додавати підсолоджувач (це допоможе зберегти корисні властивості меду).
  4. Додайте натуральний мед за смаком: 1 ложка — для помірно солодкого узвару, 2 ложки — якщо любите солодкий напій. Добре розмішайте до повного розчинення.
  5. Накрийте каструлю кришкою і залиште узвар настоюватися щонайменше на 12 годин.

Також ми ділилися рецептом смачного пісного салата з квашеної капусти та картоплі. Готується він дуже просто, а виходить шалено смачним.

