У яку воду класти яйця для варіння: професіонали дали чітку відповідь

Від обраного способу варіння залежить смак яєць

Варені яйця використовуються в рецептах багатьох салатів та інших страв. Здається, що приготувати їх дуже просто. Але саме навколо цього базового процесу найчастіше виникають суперечки: відправляти яйця одразу в окріп чи починати варити в холодній воді? Від обраного способу безпосередньо залежить, якою буде консистенція жовтка і білка, а також те, наскільки легко зніметься шкаралупа.

Разом із гастрономічним порталом kukbuk.pl розповімо, який спосіб варіння яєць вважається найкращим.

У яку воду класти яйця для варіння — поради кухарів

Професіонали сходяться на думці, що яйця потрібно класти в холодну воду й поступово доводити її до кипіння. Особливо важливо так робити, якщо яйця щойно дістали з холодильника. Такий підхід дозволяє краще контролювати процес і уникнути поширених помилок.

Чому яйця краще починати варити у холодній воді

шкаралупа рідше тріскається, оскільки яйце нагрівається поступово;

білок та жовток готуються рівномірно;

зручніше відраховувати час варіння з моменту закипання;

готові яйця виглядають акуратно та легше очищаються.

Коли можна класти яйця в киплячу воду

Метод із опусканням яєць відразу в гарячу воду теж використовують, але найчастіше на професійних кухнях. Він підходить у випадках, коли:

яйця заздалегідь прогріті до кімнатної температури;

необхідно досягти строго заданої консистенції жовтка;

є досвід та відповідний інвентар, наприклад шумівка для акуратного занурення.

Для повсякденного приготування вдома цей варіант менш зручний і вимагає вправності.

Як зварити яйця правильно — покрокова інструкція

Викладіть яйця в каструлю одним шаром. Залийте холодною водою так, щоб вона покривала їх приблизно на 3 см. Поставте каструлю на середній вогонь. Після закипання зменште нагрів і варіть від 4 до 9 хвилин — залежно від бажаного ступеня готовності. Одразу після варіння перекладіть яйця в холодну воду, щоб зупинити приготування й полегшити очищення шкаралупи.

