У яку воду класти яйця для варіння: професіонали дали чітку відповідь
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 580
Від обраного способу варіння залежить смак яєць
Варені яйця використовуються в рецептах багатьох салатів та інших страв. Здається, що приготувати їх дуже просто. Але саме навколо цього базового процесу найчастіше виникають суперечки: відправляти яйця одразу в окріп чи починати варити в холодній воді? Від обраного способу безпосередньо залежить, якою буде консистенція жовтка і білка, а також те, наскільки легко зніметься шкаралупа.
Разом із гастрономічним порталом kukbuk.pl розповімо, який спосіб варіння яєць вважається найкращим.
У яку воду класти яйця для варіння — поради кухарів
Професіонали сходяться на думці, що яйця потрібно класти в холодну воду й поступово доводити її до кипіння. Особливо важливо так робити, якщо яйця щойно дістали з холодильника. Такий підхід дозволяє краще контролювати процес і уникнути поширених помилок.
Чому яйця краще починати варити у холодній воді
- шкаралупа рідше тріскається, оскільки яйце нагрівається поступово;
- білок та жовток готуються рівномірно;
- зручніше відраховувати час варіння з моменту закипання;
- готові яйця виглядають акуратно та легше очищаються.
Коли можна класти яйця в киплячу воду
Метод із опусканням яєць відразу в гарячу воду теж використовують, але найчастіше на професійних кухнях. Він підходить у випадках, коли:
- яйця заздалегідь прогріті до кімнатної температури;
- необхідно досягти строго заданої консистенції жовтка;
- є досвід та відповідний інвентар, наприклад шумівка для акуратного занурення.
Для повсякденного приготування вдома цей варіант менш зручний і вимагає вправності.
Як зварити яйця правильно — покрокова інструкція
- Викладіть яйця в каструлю одним шаром.
- Залийте холодною водою так, щоб вона покривала їх приблизно на 3 см.
- Поставте каструлю на середній вогонь.
- Після закипання зменште нагрів і варіть від 4 до 9 хвилин — залежно від бажаного ступеня готовності.
- Одразу після варіння перекладіть яйця в холодну воду, щоб зупинити приготування й полегшити очищення шкаралупи.
Раніше ми розповідали, який продукт додати до картопляного пюре замість молока та вершків. Це простий спосіб зробити пюре ніжнішим і насиченішим на смак.