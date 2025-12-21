І до м'яса, і до риби: секрет ідеального кляру, який не стікає (відео)

Рецепт вдалого кляру, який не розтікається

Класичні відбивні — це тонко відбиті шматочки м’яса, які зазвичай панірують у борошні, яйці та сухарях, а потім обсмажують до золотистої скоринки. Для урізноманітнення інколи їх готують у вафельних коржах або з різними соусами та начинками. Але сьогодні ми пропонуємо універсальний цибулевий кляр, який робить відбивні, рибу або печінку неймовірно ніжними всередині та хрусткими зовні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати цибулевий кляр до відбивних

Інгредієнти:

цибуля середня — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 4 ст.л;

майонез — 1 ст.л;

сіль — за смаком;

чорний перець мелений — за смаком;

Спосіб приготування:

Подрібнити цибулю у подрібнювачі до однорідності. Додати яйця та майонез, перемішати до гладкої маси. Ввести борошно і добре розмішати — консистенція має бути як густа сметана. Приправити сіллю та чорним перцем. Обваляти підготовлене м’ясо, рибу або печінку у клярі. Обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін.

Відбивні у цибулевому клярі чудово смакують із картопляним пюре, запеченими овочами або свіжим салатом. Для святкового столу можна подавати на порційних тарілках, прикрасивши свіжою зеленню, кружальцями лимона або солодким перцем для яскравого акценту.

Цей кляр робить відбивні м’якими, ароматними та хрусткими одночасно. Страва виходить універсальною — підходить і для повсякденного обіду, і для святкового столу, а прості інгредієнти дозволяють приготувати її швидко та без зайвих клопотів.