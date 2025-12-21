Така картопля затьмарить будь-який гарнір: не смажена і не варена, а з’їдають до крихти (відео)

Так картоплю можна готувати щодня і на свята

Навіть у піст можна легко харчуватися різноманітно й смачно. Ми вже ділилися рецептом бюджетних котлет без м'яса, а тепер пропонуємо ще один простий варіант — картоплю, яка виходить ароматною, рум’яною та з хрусткою скоринкою.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт показала, як приготувати цю страву без зайвих клопотів і дорогих інгредієнтів. Це максимально простий і бюджетний рецепт, за яким картопля виходить особливо апетитною та смачною.

Інгредієнти

картопля — 6 шт

часник — 3 зубчики

олія — 2 ст. л.

сіль — дрібка

перець — до смаку

прованські трави — 1 ч. л

Етапи приготування

Картоплю добре миємо. За бажанням її можна почистити, але з тонкою шкіркою вона виходить ще смачнішою. Кожну картоплину надрізаємо не дорізаючи до кінця, щоб низ залишався цілим і тримав форму. Часник очищаємо та нарізаємо тонкими пластинками. З фольги формуємо невеликі "човники" й викладаємо в них картоплю. У кожен надріз рівномірно вставляємо шматочки часнику. Кулінарним пензликом щедро змащуємо картоплю рослинною олією, солимо, перчимо та додаємо улюблені спеції. Відправляємо в духовку, розігріту до 180–200 °C, приблизно на одну годину.

Приготована за цим рецептом картопля дуже ароматна, має апетитну хрустку скоринку зовні й ніжну серединку. Так її можна готувати на обід чи вечерю, але так само доречно картопля "гармошкою" виглядатиме й на святковому столі. Її можна подавати самостійно або як гарнір — наприклад, до запеченої риби.