Салат из куриных сердечек для будней и праздников: "Сердцеедка" удивит даже привередливых (видео)

Это сытная, бюджетная и необычайно вкусная альтернатива классическим мясным салатам

Салат "Сердцеедка" точно должен понравиться тем, кому приелись блюда с колбасой и вареной курицей. Его основа — отварные куриные сердечки и яйца, а пикантности блюду добавляют маринованные огурцы и кукуруза.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале Балачки на кухні. Готовить "Сердцеедку" можно и на праздничный стол, и для будничного семейного застолья.

Как готовить салат "Сердцеедка"

Если вы не любите куриные потроха, можно заменить их говяжьим сердцем. Но учтите, что его нужно варить 2–2,5 часа и обязательно вырезать все жесткие перегородки.

Чтобы салат был менее калорийным, вместо майонеза используйте смесь густого греческого йогурта с чайной ложкой острой горчицы. Это не ухудшит вкус блюда, а даже сделает его более пикантным.

Ингредиенты

Сердце куриное 500 г

Яйцо куриное 4 шт.

Консервированная кукуруза 1 банка

Огурец свежий 2 шт.

Огурец маринованный (соленый) 2 шт.

Лук 2 шт. (небольшие)

Майонез, соль, перец черный молотый по вкусу.

Этапы приготовления

Отварите сердечки в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и перца горошком до готовности (обычно это занимает 40–50 минут). Охладите их и нарежьте тонкой соломкой (полосками). Сваренные яйца нарежьте полосками. Для этого удобно использовать яйцерезку, чтобы получить продолговатые кусочки. С кукурузы слейте всю жидкость. Свежие и соленые огурцы нарежьте одинаковой соломкой. Если у свежих огурцов слишком крупные семена, их лучше удалить. Нарежьте лук мелким кубиком. Мелкая нарезка позволит вкусу равномерно распределиться по салату, добавляя лишь пикантную нотку. Если лук горький, после нарезки обдайте его кипятком или замаринуйте на 5 минут в капле уксуса с сахаром. Это сделает салат более деликатным. В глубокую миску выложите все подготовленные ингредиенты: мясо, яйца, огурцы, лук и кукурузу. Щедро добавьте смесь перцев (она ароматнее обычного черного перца). Немного подсолите, учитывая, что сердечки уже варились в соли, а в салате есть соленые огурцы. Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Но учтите, что майонез лучше добавлять непосредственно перед подачей, так как огурцы (и свежие, и соленые) быстро пускают сок, и салат может стать слишком жидким.

Как подавать салат

Салат лучше выкладывать на тарелку с помощью кулинарного кольца. Сверху можно украсить веточкой укропа, зеленым луком или несколькими зернами кукурузы.