Салат из куриных сердечек для будней и праздников: "Сердцеедка" удивит даже привередливых (видео)
-
-
Это сытная, бюджетная и необычайно вкусная альтернатива классическим мясным салатам
Салат "Сердцеедка" точно должен понравиться тем, кому приелись блюда с колбасой и вареной курицей. Его основа — отварные куриные сердечки и яйца, а пикантности блюду добавляют маринованные огурцы и кукуруза.
Рецептом салата поделились на YouTube-канале Балачки на кухні. Готовить "Сердцеедку" можно и на праздничный стол, и для будничного семейного застолья.
Как готовить салат "Сердцеедка"
Если вы не любите куриные потроха, можно заменить их говяжьим сердцем. Но учтите, что его нужно варить 2–2,5 часа и обязательно вырезать все жесткие перегородки.
Чтобы салат был менее калорийным, вместо майонеза используйте смесь густого греческого йогурта с чайной ложкой острой горчицы. Это не ухудшит вкус блюда, а даже сделает его более пикантным.
Ингредиенты
- Сердце куриное 500 г
- Яйцо куриное 4 шт.
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Огурец свежий 2 шт.
- Огурец маринованный (соленый) 2 шт.
- Лук 2 шт. (небольшие)
- Майонез, соль, перец черный молотый по вкусу.
Этапы приготовления
- Отварите сердечки в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и перца горошком до готовности (обычно это занимает 40–50 минут). Охладите их и нарежьте тонкой соломкой (полосками).
- Сваренные яйца нарежьте полосками. Для этого удобно использовать яйцерезку, чтобы получить продолговатые кусочки.
- С кукурузы слейте всю жидкость.
- Свежие и соленые огурцы нарежьте одинаковой соломкой. Если у свежих огурцов слишком крупные семена, их лучше удалить.
- Нарежьте лук мелким кубиком. Мелкая нарезка позволит вкусу равномерно распределиться по салату, добавляя лишь пикантную нотку. Если лук горький, после нарезки обдайте его кипятком или замаринуйте на 5 минут в капле уксуса с сахаром. Это сделает салат более деликатным.
- В глубокую миску выложите все подготовленные ингредиенты: мясо, яйца, огурцы, лук и кукурузу. Щедро добавьте смесь перцев (она ароматнее обычного черного перца). Немного подсолите, учитывая, что сердечки уже варились в соли, а в салате есть соленые огурцы.
- Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Но учтите, что майонез лучше добавлять непосредственно перед подачей, так как огурцы (и свежие, и соленые) быстро пускают сок, и салат может стать слишком жидким.
Как подавать салат
Салат лучше выкладывать на тарелку с помощью кулинарного кольца. Сверху можно украсить веточкой укропа, зеленым луком или несколькими зернами кукурузы.