Цей салат перевершить вінегрет: готується за лічені хвилини, а з’їдається миттєво (відео)
Ця страва підійде для посту, повсякденного обіду чи вечері
Пісні страви можуть бути дуже смачними. Ми ділилися перевіреним способом приготування квашеної капусти, а тепер підказуємо, як легко перетворити її на повноцінну страву. Якщо додати до неї картоплю, цибулю та ароматну заправку, вийде ситний салат.
Автор кулінарного YouTube-каналу "Українська кухня кращі традиції" поділилася рецептом салату "Сілос". На його приготування піде зовсім небагато часу, а результат точно подарує задоволення від простої домашньої кухні.
Інгредієнти
- картопля — 3-4 шт.
- цибуля — 2 шт.
- часник – 1-2 зуб.
- квашена капуста — 300 г
- сіль, чорний мелений перець — за смаком
- рослинна олія — 1-2 ст. л.
Приготування
- Відваріть картоплю в лушпинні до готовності. Остудіть і почистьте.
- Наріжте цибулю півкільцями, картоплю кубиками, а часник дрібно порубайте.
- Змішайте в ємності квашену капусту, картоплю, цибулю, часник.
- Посоліть, поперчіть і полийте рослинною олією. Ретельно перемішайте.
Також дізнайтеся, як приготувати картоплю по-новому. За цим рецептом вона виходить ароматною і з хрумкою скоринкою.