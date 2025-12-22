Рус

Цей салат перевершить вінегрет: готується за лічені хвилини, а з’їдається миттєво (відео)

Наталя Граковська
Салат "Сілос" з квашеної капусти та картоплі
Салат "Сілос" з квашеної капусти та картоплі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ця страва підійде для посту, повсякденного обіду чи вечері

Пісні страви можуть бути дуже смачними. Ми ділилися перевіреним способом приготування квашеної капусти, а тепер підказуємо, як легко перетворити її на повноцінну страву. Якщо додати до неї картоплю, цибулю та ароматну заправку, вийде ситний салат.

Автор кулінарного YouTube-каналу "Українська кухня кращі традиції" поділилася рецептом салату "Сілос". На його приготування піде зовсім небагато часу, а результат точно подарує задоволення від простої домашньої кухні.

Інгредієнти

  • картопля — 3-4 шт.
  • цибуля — 2 шт.
  • часник – 1-2 зуб.
  • квашена капуста — 300 г
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком
  • рослинна олія — 1-2 ст. л.

Приготування

  1. Відваріть картоплю в лушпинні до готовності. Остудіть і почистьте.
  2. Наріжте цибулю півкільцями, картоплю кубиками, а часник дрібно порубайте.
  3. Змішайте в ємності квашену капусту, картоплю, цибулю, часник.
  4. Посоліть, поперчіть і полийте рослинною олією. Ретельно перемішайте.

Також дізнайтеся, як приготувати картоплю по-новому. За цим рецептом вона виходить ароматною і з хрумкою скоринкою.

