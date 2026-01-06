Без мяса и яиц: рецепт золотистых котлет из картофеля и овсянки (видео)

Для тех, кто соблюдает пост или не употребляет мясо, предлагаем рецепт постных котлет

Котлеты из картофеля и овсяных хлопьев можно есть на обед, ужин, с гарниром и без. А еще их можно готовить на праздники, например, на Святой вечер. Рецепт постных котлет очень простой. Для него нужны продукты, которые найдутся в каждом доме. А значит, приготовить это блюдо можно в любой момент. Рецептом с нами поделилась кулинарная блоггер Ольга Матвей.

Как приготовить котлеты из картофеля и овсянки

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Для этого рецепта лучше всего использовать овсяные хлопья быстрого приготовления (нежные), они быстрее впитывают влагу и делают текстуру однородной. Если у вас хлопья "Геркулес", их стоит предварительно измельчить в блендере. Попробуйте добавить в фарш щепотку копченой паприки или сушеного грибного порошка. Это придаст котлетам насыщенный аромат. Чтобы сделать котлеты более сочными, добавьте в фарш натертую на мелкой терке морковь.

Ингредиенты

Овсянка 100 г

Кипяток 100 мл

Картофель 1 шт.

Лук 1 шт.

Соль и перец

Панировочные сухари

Чеснок 1-2 зубчика

Способ приготовления

Залейте хлопья кипятком, тщательно перемешайте и накройте крышкой или пленкой на 10–15 минут. Не добавляйте слишком много воды. Если овсянка будет плавать в жидкости, фарш получится слишком жидким, и котлеты развалятся на сковороде. Хлопья должны просто полностью впитать влагу и стать мягкими. Пока овсянка настаивается, натрите картофель и лук на мелкой терке (как на деруны). Чеснок лучше пропустить через пресс. Смешайте овсянку с овощной массой, добавьте соль и перец. Оставьте готовый фарш на 15 минут. Если не дать фаршу постоять, котлеты будут плохо держать форму. Смочите руки холодной водой, сформируйте небольшие круглые или овальные котлетки. Обваляйте их в сухарях. Разогрейте растительное масло. Выкладывайте котлеты на раскаленную сковороду, а затем уменьшите огонь до среднего. Жарьте по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Эти котлеты можно подавать на стол вместе с гречневой кашей с лесными грибами или с теплым салатом из запеченной тыквы. Отличным дополнением к постным котлетам станет густая грибная подлива на основе овощного бульона или соус из белой фасоли, взбитой в блендере с лимонным соком, оливковым маслом и чесноком.

Если хочется чего-то необычного, приготовьте из этих котлет бургеры. Просто положите горячую котлету на ломтик ржаного хлеба, добавьте колечко соленого огурца, листья свежего салата и немного горчицы.