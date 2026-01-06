Будет золотистым и невероятно наваристым: в чем секрет идеального куриного супа с вермишелью

Всего один ингредиент делает суп аппетитным и вкусным

Существует множество разнообразных уловок и тонкостей в приготовлении супов, и каждая хозяйка имеет свой проверенный способ создать ароматное блюдо, не похожее на другие. В то же время, настоящей классикой домашней кухни уже много лет остается куриный суп с вермишелью.

Предлагаем вам рецепт домашнего супа с вермишелью и куриным мясом. Профессиональный повар Кристина Маниан утверждает, если добавить в куриный суп с вермишелью куркуму, он получится еще вкуснее и будет иметь очень красивый цвет.

Как приготовить куриный суп с вермишелью

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Для приготовления этого супа лучше брать куриные бедра или голени вместо грудки. Мясо на кости дает гораздо более насыщенный и ароматный бульон. Грудка подойдет только тем, кто придерживается строгой диеты. Если вы хотите сделать суп еще более легким, замените лапшу промытым рисом или цветной капустой. Для приготовления зажарки обязательно используйте смесь растительного и сливочного масел. Именно благодаря этому можно добиться насыщенного вкуса. Куркуму добавляйте именно в сковороду к овощам, а не в кастрюлю. Жир помогает специям раскрыть цвет и аромат.

Ингредиенты

Для бульона:

Курица 500-600 г

Вода 2,5–3 литра

Соль по вкусу.

Для основания:

Картофель 3-4 шт.

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Вермишель-паутинка 80-100 г

Куркума 0,5 ч. л.

Смесь перцев по вкусу

Масло и сливочное масло для жарки

Укроп, петрушка свежая по вкусу.

Способ приготовления

Положите мясо в холодную воду. Это важно, потому что если положить в кипяток, белок сразу свернется, и вкус останется внутри мяса, а нам нужно, чтобы он перешел в воду. Когда вода начнет закипать, тщательно снимайте пену. Если вы пропустили этот момент и бульон стал мутным — добавьте в него сырой яичный белок, проварите минуту и процедите. Варите бульон на минимальном огне без бурного кипения 30–40 минут. Пока варится мясо, подготовьте овощи. Картофель нарежьте кубиками, лук — мелко, а морковь натрите на средней терке. На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте кусочек сливочного. Сначала пассеруйте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Также добавьте к овощам куркуму. Обжаривайте овощи 2–3 минуты, пока масло не станет ярко-золотистым. Выньте из бульона сваренное мясо, отделите от костей, нарежьте и верните в кастрюлю. Добавьте картофель и варите 10–15 минут до полуготовности. Затем добавьте овощную зажарку. Когда картофель почти готов, добавьте вермишель и варите суп еще 2–3 минуты. Если вы готовите суп на два-три дня, лучше отварить лапшу отдельно и добавлять ее непосредственно в тарелку. Так суп останется прозрачным, а лапша не разкиснет. В конце добавьте измельченную зелень и щепотку черного перца.

Подавайте суп горячим с сухариками из белого хлеба, натертыми чесноком. Этот суп вкуснее всего есть сразу после приготовления.