У жодному разі не додавайте цей інгредієнт до дерунів: секрет ідеальної страви (відео)

Секрети ідеальних дерунів

Деруни, або картопляники, — це традиційна страва української кухні, яку люблять і дорослі, і діти. Вона проста, швидка у приготуванні, а смак завжди залишається на висоті: ніжна всередині картопля і хрустка скоринка зовні роблять страву універсальною для буднів і свят. Класичні деруни готують з картоплі, цибулі, яйця та мінімум спецій, а різноманітні добавки дозволяють оживити смак страви.

Хоча базовий рецепт дуже простий, кулінари постійно експериментують із добавками: додають зелень, гриби, різні спеції. Проте є кілька правил, які допомагають зробити деруни по-справжньому хрусткими й ароматними, не перевантажуючи смак. Про це йдеться на Instagram-сторінці "kseniya_denysko".

Як приготувати ідеальні деруни

Відмовтеся від борошна

Досвідчені кухарі радять не додавати борошно — жодного, навіть рисового або житнього. При правильному приготуванні картопля сама виділяє достатньо крохмалю, щоб маса тримала форму. Якщо ж хочеться зробити деруни трохи пишнішими, можна додати манку — приблизно 2 столові ложки на 1 кг натертої картоплі.

Обережно з яйцями

Яйця потрібні для зв’язування маси, але надлишок зробить деруни менш насиченими за смаком картоплі. Достатньо одного яйця на 1 кг картоплі, щоб маса тримала форму і не втрачала легкість.

Додавання зелені та спецій

Класичні деруни готують із картоплі, цибулі, солі та перцю. Але трохи зелені — базилік, петрушка або кріп — додає свіжості та аромату. Замість чорного перцю можна спробувати паприку, щоб надати страві м’яку пікантність. Тут важливо не переборщити, щоб аромат інгредієнтів не заглушив смак самої картоплі.

Обирайте правильну картоплю

Для найкращого результату важливо обрати правильну картоплю: середні або пізні сорти, не надто водянисті, щоб маса добре тримала форму. Цибуля додає соковитості та аромату — маленька або половина великої достатньо для 5–6 картоплин. Яйце допомагає зв’язати масу, а якщо хочеться більш пишні деруни, замість борошна можна додати 1–2 ст. л. манки. Типова помилка — надто багато яєць або борошна: перше робить деруни гумовими, друге — забирає легкість і хрусткість. Додатково можна експериментувати зі спеціями та зеленню: трохи кропу, петрушки або базиліка, замість чорного перцю — паприка.

Інгредієнти:

картопля – 5–6 середніх штук;

цибуля – 1 маленька або половина великої;

яйце – 2 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

чорний перець – за бажанням;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

Картоплю та цибулю очистити і натерти або проблендерити до однорідності. Додати яйця, сметану, сіль і перець, ретельно перемішати. На розігріту сковороду з олією викладати столовою ложкою масу, формуючи пласкі оладки. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Викладати готові деруни на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Як і з чим подавати

Деруни подають гарячими, з класичною сметаною або домашнім йогуртом. Для святкового варіанту можна додати трохи зелені або обсмажені гриби зверху. Вони добре поєднуються з тушкованим м’ясом, овочевими гарнірами або соліннями. Також можна подавати з соусами на основі томатів або грибів, що робить страву більш соковитою.

Хрусткі деруни без борошна — універсальна страва, яка поєднує простоту приготування, ситність і багатий смак. Вона легко адаптується під будь-які інгредієнти та смакові уподобання, залишаючись класикою української кухні.