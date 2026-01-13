Ни в коем случае не добавляйте этот ингредиент к дерунам: секрет идеального блюда (видео)

Секреты идеальных дерунов

Деруны, или драники, — это традиционное блюдо украинской кухни, которое любят и взрослые, и дети. Оно простое, быстрое в приготовлении, а вкус всегда остается на высоте: нежный внутри картофель и хрустящая корочка снаружи делают блюдо универсальным для будней и праздников. Классические драники готовят из картофеля, лука, яйца и минимум специй, а разнообразные добавки позволяют оживить вкус блюда.

Хотя базовый рецепт очень прост, кулинары постоянно экспериментируют с добавками: добавляют зелень, грибы, разные специи. Однако есть несколько правил, которые помогают сделать деруны по-настоящему хрустящими и ароматными, не перегружая вкус. Об этом говорится на Instagram-странице "kseniya_denysko".

Как приготовить идеальные деруны

Откажитесь от муки

Опытные повара советуют не добавлять муку. При правильном приготовлении картофель сам выделяет достаточно крахмала, чтобы масса держала форму. Если же хочется сделать деруны немного пышнее, можно добавить манку – примерно 2 столовые ложки на 1 кг натертого картофеля.

Осторожно с яйцами

Яйца нужны для связывания массы, но излишек сделает деруны менее насыщенными по вкусу картофеля. Достаточно одного яйца на 1 кг картофеля, чтобы масса держала форму и не теряла лёгкость.

Добавление зелени и специй

Классические деруны готовят из картофеля, лука, соли и перца. Но немного зелени – базилик, петрушка или укроп – добавляет свежести и аромата. Вместо черного перца можно попробовать паприку, чтобы придать блюду мягкую пикантность. Здесь важно не переборщить, чтобы аромат ингредиентов не заглушил вкус самого картофеля.

Выбирайте правильный картофель

Для лучшего результата важно выбрать правильный картофель: средние или поздние сорта, не слишком водянистые, чтобы масса хорошо держала форму. Лук придает сочности и аромату — маленькая или половина большой достаточно для 5–6 картофелин. Яйцо помогает связать массу, а если хочется более пышные драники, вместо муки можно добавить 1–2 ст. л. манки. Типичная ошибка — слишком много яиц или муки: первое делает деруны резиновыми, второе — убирает легкость и хрусткость. Дополнительно можно экспериментировать со специями и зеленью: немного укропа, петрушки или базилика вместо черного перца — паприка.

Ингредиенты:

картофель – 5–6 средних штук;

лук – 1 маленький или половина большой;

яйцо – 2 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

черный перец – по желанию;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

Картофель и лук очистить и натереть или проблендерить до однородности. Добавить яйца, сметану, соль и перец, тщательно перемешать. На разогретую сковороду с маслом выкладывать столовой ложкой массу, формируя плоские оладьи. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладывать готовые драники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Как и с чем подавать

Деруны подают горячими, с классической сметаной или домашним йогуртом. Для праздничного варианта можно добавить чуть-чуть зеленые или обжаренные грибы сверху. Они хорошо сочетаются с тушеным мясом, овощными гарнирами или соленьями. Также можно подавать с соусами на основе томатов или грибов, что делает блюдо более сочным.

Хрустящие деруны без муки – универсальное блюдо, сочетающее простоту приготовления, сытность и богатый вкус. Она легко адаптируется под любые ингредиенты и вкусовые пристрастия, оставаясь классикой украинской кухни.