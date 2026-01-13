Насичений смак і прозорий бульйон: холодець, який завжди виходить (відео)

Вийде навіть у новачків

Холодець — це традиційна українська страва, яка здавна готувалася на свята та сімейні застілля. Його основа — бульйон із м’яса на кістці, який природно желюється завдяки колагену, що міститься у шкірі, хрящах та сухожиллях. Секрет ідеального холодцю — чистий, прозорий бульйон, насичений смак м’яса і гармонійна текстура. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "misha_katsurin".

Для найкращого результату обирайте свіжих домашніх птахів або м’ясо, що містить достатньо шкіри та кісток для природного желювання. Курячі лапки та качині ніжки — важливий елемент, який забезпечує густоту бульйону. Пам’ятайте: занадто велика кількість води може зробити холодець рідким, а дуже інтенсивне кипіння — каламутним. Важливо збирати піну і тушкувати бульйон на повільному вогні, щоб смак був чистим і насиченим. Типова помилка — додавання солі на початку приготування у великій кількості: краще регулювати смак у процесі.

Додаючи прянощі та трави, керуйтеся балансом: лавровий лист, чорний перець горошком, розмарин і чебрець підкреслять аромат, але не переб’ють ніжний смак м’яса.

Як приготувати ідеальний холодець

Інгредієнти:

домашній півник – 1 шт.;

качині ніжки – 2 шт.;

курячі лапки – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

свіжі трави (розмарин, чебрець, петрушка) – пучок;

лавровий лист – 2 шт.;

чорний перець горошком – 1 ч. л.;

часник – 3–4 зубчики;

вода фільтрована – 3–4 л;

сіль – за смаком;

білий хрін, гірчиця – за бажанням;

Спосіб приготування:

Викласти півника, курячі лапки та качині ніжки в велику каструлю, додати цілу цибулину, моркву та трави. Додати лавровий лист, чорний перець горошком і залити фільтрованою водою. Довести до легкого кипіння і зняти піну, щоб бульйон залишався прозорим. Тушкувати на повільному вогні 3–4 години до повної готовності м’яса. Вийняти м’ясо та акуратно відокремити його від кісток, шкіри та хрящів. Нарізати на волокна і викласти в глибоку тарілку або форму. До бульйону додати тертий часник, дати настоятися 5 хвилин, потім процідити через сито або чистий рушник. Залити м’ясо процідженим бульйоном і залишити в холодильнику мінімум на 3 години для стабілізації. Перед подачею прикрасити гілочками розмарину, подавати з білим хріном або гірчицею.

Як і з чим подавати

Холодець традиційно подають охолодженим, нарізаним порційними шматочками. Його можна подавати на святковий стіл із гірчицею, тертим хріном або маринованими овочами. Для ефекту презентації рекомендується прикрашати зеленню або тонко нарізаною морквою з бульйону. Страва добре поєднується з вареною картоплею, соліннями або легкими овочевими салатами.

Холодець — це класика української кухні, яка об’єднує багатий смак м’яса, прозорість бульйону та вишукану текстуру. Вона залишається однією з найулюбленіших страв для святкових і сімейних застіль.