Насыщенный вкус и прозрачный бульон: холодец, который получается всегда (видео)

Выйдет даже у новичков

Холодец — традиционное украинское блюдо, которое издавна готовилось на праздники и семейные застолья. Его основа – бульон из мяса на кости, который естественно желируется благодаря коллагену, содержащемуся в коже, хрящах и сухожилиях. Секрет идеального холодца – чистый, прозрачный бульон, насыщенный вкус мяса и гармоничная текстура. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "misha_katsurin".

Для лучшего результата выбирайте свежих домашних птиц или мясо, содержащее достаточно кожи и костей для естественного желивания. Куриные лапки и утиные ножки – важный элемент, обеспечивающий густоту бульона. Помните: слишком большое количество воды может сделать холодец жидким, а очень интенсивное кипение – мутным. Важно собирать пену и тушить бульон на медленном огне, чтобы вкус был чистым и насыщенным. Типичная ошибка – добавление соли в начале приготовления в большом количестве: лучше регулировать вкус в процессе.

Добавляя пряности и травы, руководствуйтесь балансом: лавровый лист, черный перец горошком, розмарин и чабрец подчеркнут аромат, но не перебьют нежный вкус мяса.

Как приготовить идеальный холодец

Ингредиенты:

домашний петушок – 1 шт.;

утиные ножки – 2 шт.;

куриные ножки – 500 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

свежие травы (розмарин, чабрец, петрушка) – пучок;

лавровый лист – 2 шт.;

черный перец горошком – 1 ч. л.;

чеснок – 3–4 зубчика;

вода фильтрованная – 3–4 л;

соль – по вкусу;

белый хрен, горчица – по желанию;

Способ приготовления:

Выложить петушка, куриные лапки и утиные ножки в большую кастрюлю, добавить целую луковицу, морковь и травы. Добавить лавровый лист, черный перец горошком и залить отфильтрованной водой. Довести до лёгкого кипения и снять пену, чтобы бульон оставался прозрачным. Тушить на медленном огне 3–4 часа до полной готовности мяса. Извлечь мясо и аккуратно отделить его от костей, кожи и хрящей. Нарезать на волокна и выложить в глубокую тарелку или форму. К бульону добавить тертый чеснок, дать настояться 5 минут, затем процедить через сито или чистое полотенце. Залить мясо процеженным бульоном и оставить в холодильнике минимум на 3 часа для стабилизации. Перед подачей украсить веточками розмарина, подавать с белым хреном или горчицей.

Как и с чем подавать

Холод традиционно подают охлажденным, нарезанным порционными кусочками. Его можно подавать на праздничный стол с горчицей, тертым хреном или маринованными овощами. Для эффекта презентации рекомендуется украшать зеленью или тонко нарезанной морковью из бульона. Блюдо хорошо сочетается с вареным картофелем, соленьями или легкими овощными салатами.

Холодец – это классика украинской кухни, которая объединяет богатый вкус мяса, прозрачность бульона и изысканную текстуру. Она остается одним из самых любимых блюд для праздничных и семейных застолий.