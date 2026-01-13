Салат з буряка "Олеся": смачна та корисна альтернатива "Шубі"

Проста й ситна страва для зимового меню

Буряк — один із найпопулярніших овочів узимку. З нього можна приготувати легку намазку для перекусу або улюблену багатьма "Шубу". Але якщо хочеться чогось нового та простого, пропонуємо приготувати салат "Олеся". Крім буряків, до нього додають гриби, квасолю та яйця, що робить страву дуже ситною.

Рецептом з нами поділилися на порталі "Господинька". Цей салат ідеально підходить для зими, так як він багатий на клітковину та рослинний білок. Його можна їсти як самодостатню страву на обід або як гарнір до м’ясних чи рибних страв.

Інгредієнти:

Буряк варений — 4 шт.

Гриби мариновані — 250 г

Яйця варені — 4 шт.

Квасоля консервована — 1 банка

Сметана — 1 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Сіль — за смаком

Чорний мелений перець — за смаком

Якщо ви не любите квасолю, замініть її на консервований зелений горошок, але в такому разі салат буде менш ситним. Замість маринованих грибів можна додати обсмажені з цибулею печериці. Крім того, можна приготувати пісну версію салату — замінити яйця на додаткову порцію грибів, а заправку — на оливкову олію з гірчицею в зернах.

Спосіб приготування:

Варений буряк і яйця нарізаємо невеликими кубиками. Мариновані гриби розрізаємо навпіл. Додаємо консервовану квасолю, сіль, перець, сметану та майонез. Перемішуємо.

Подавайте салат у керамічній салатниці. На святковий стіл салат із буряка з грибами та квасолею можна подати в креманках, але в такому разі наріжте інгредієнти трохи дрібніше, ніж зазвичай. Якщо не плануєте подавати його як основну страву, обсмажте скибочки хліба на сухій сковорідці й викладіть на кожну по столовій ложці салатної маси.