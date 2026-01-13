Салат из свеклы "Олеся": вкусная и полезная альтернатива "Шубе"

Простое и сытное блюдо для зимнего меню

Свекла — один из самых популярных овощей зимой. Из нее можно приготовить легкую намазку для перекуса или любимую многими "Шубу". Но если хочется чего-то нового и простого, предлагаем приготовить салат "Олеся". Кроме свеклы, в него добавляют грибы, фасоль и яйца, что делает блюдо очень сытным.

Рецептом с нами поделились на портале "Господинька". Этот салат идеально подходит для зимы, так как он богат клетчаткой и растительным белком. Его можно есть как самодостаточное блюдо на обед или как гарнир к мясным или рыбным блюдам.

Ингредиенты:

Свекла вареная — 4 шт.

Грибы маринованные — 250 г

Яйца вареные — 4 шт.

Фасоль консервированная — 1 банка

Сметана — 1 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Если вы не любите фасоль, замените ее на консервированный зеленый горошек, но в этом случае салат будет менее сытным. Вместо маринованных грибов можно добавить обжаренные с луком шампиньоны. Кроме того, можно приготовить постную версию салата — заменить яйца на дополнительную порцию грибов, а заправку — на оливковое масло с горчицей в зернах.

Способ приготовления:

Вареную свеклу и яйца нарезаем небольшими кубиками. Маринованные грибы разрезаем пополам. Добавляем консервированную фасоль, соль, перец, сметану и майонез. Перемешиваем.

Подавайте салат в керамической салатнице. На праздничный стол салат из буряка с грибами и фасолью можно подать в креманках, но в таком случае нарежьте ингредиенты чуть мельче, чем обычно. Если не планируете подавать его как основное блюдо, обжарьте ломтики хлеба на сухой сковороде и выложите на каждый по столовой ложке салатной массы.