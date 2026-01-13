Якщо в холодильнику є пачка сиру та одне яйце: готуємо розкішну домашню намазку

Цей сир ідеально смакує на хрустких тостах та з макаронами

Домашні намазки набагато кращі за магазинні, тому що в їх складі нема зайвих консервантів. Ми вже розповідали, як легко приготувати крем-сир. Тепер пропонуємо рецепт плавленого сиру.

Багато хто боїться готувати плавлений сир вдома, бо він може вийти "гумовим" або піти крупинками. Але якщо дотримуватись технології приготування, намазка вийде дуже смачною. Рецептом з нами поділилися на порталі "На пенсії".

Як приготувати плавлений сир

Інгредієнти

Сир кисломолочний — 500 г

Вершкове масло — 100 г

Яйце куряче — 1 шт.

Сода — 0,5 ч. л.

Сіль та цукор — по 0,5 ч. л. (або до смаку)

Спосіб приготування

Сир обов’язково потрібно перетерти через дрібне сито або ретельно збити блендером. Навіть дрібні крупинки в сирій масі залишаться відчутними після плавлення. Додайте до сиру соду, сіль, цукор та яйце. Додайте м’яке вершкове масло кімнатної температури. Перебийте продукти блендером до стану абсолютно однорідної пасти. Маса має виглядати як густа сметана. Перекладіть суміш у термостійкий посуд і поставте на водяну баню. Дно посуду з сиром не повинно торкатися окропу. Варіть масу приблизно 10–12 хвилин, постійно помішуючи лопаткою. Як тільки маса стала рідкою та без жодного комочка, зніміть її з вогню. Якщо все ж таки залишилися дрібні нерівності — швидко збийте гарячу масу занурювальним блендером.

Плавлений сир готується просто

У гарячий сир можна додати обсмажені печериці, дрібно нарізану шинку або підсмажений бекон, свіжу зелень та пропущений через прес часник. Для пікантності додайте до сиру дрібку паприки або куркуми.

Як зберігати домашній плавлений сир

Розкладіть готовий сир у скляні баночки. Щоб на поверхні не утворилася жорстка скоринка, накрийте сир харчовою плівкою "в контакт" і залиште до повного охолодження на столі, а потім переставте в холодильник. Така намазка зберігається в холодильнику до 5–7 днів.