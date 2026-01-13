Если в холодильнике есть пачка сыра и одно яйцо: готовим роскошную домашнюю намазку

Этот сыр идеально подходит на хрустящих тостах и с макаронами.

Домашние намазки гораздо лучше магазинных, потому что в их составе нет лишних консервантов. Мы уже рассказывали, как легко приготовить крем-сыр. Теперь предлагаем рецепт плавленого сыра.

Многие боятся готовить плавленый сыр дома, так как он может получиться "резиновым" или пойти крупинками. Но если соблюдать технологию приготовления, намазка получится очень вкусной. Рецептом с нами поделились на портале "На пенсии".

Как приготовить плавленый сыр

Ингредиенты

Сыр кисломолочный — 500 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сода – 0,5 ч. л.

Соль и сахар – по 0,5 ч. л. (или по вкусу)

Способ приготовления

Творог обязательно нужно перетереть через мелкое сито или тщательно взбить блендером. Даже мелкие крупинки в сырой массе останутся ощутимыми после плавления. Добавьте к творогу соду, соль, сахар и яйцо. Добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры. Перебейте продукты блендером до состояния абсолютно однородной пасты. Масса должна выглядеть как густая сметана. Переложите смесь в термостойкую посуду и поставьте на водяную баню. Дно посуды с творогом не должно касаться кипятка. Варите массу примерно 10–12 минут, постоянно помешивая лопаткой. Как только масса стала жидкой и без единого комочка, снимите ее с огня. Если все же остались мелкие неровности — быстро взбейте горячую массу погружным блендером.

Плавленый сыр готовится просто

В горячий сыр можно добавить обжаренные шампиньоны, мелко нарезанную ветчину или поджаренный бекон, свежую зелень и пропущенный через пресс чеснок. Для пикантности добавьте в сыр щепотку паприки или куркумы.

Как хранить домашний плавленый сыр

Разложите готовый сыр в стеклянные баночки. Чтобы на поверхности не образовалась жесткая корочка, накройте сыр пищевой пленкой в контакт и оставьте до полного охлаждения на столе, а затем переставьте в холодильник. Такая намазка хранится в холодильнике до 5-7 дней.