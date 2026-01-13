Зігріє в будь-який мороз: ситний суп із пельменів за 20 хвилин (відео)

Зі звичайних пельменів можна приготувати не просто швидку вечерю, а вишуканий вершковий суп із ніжним смаком

Коли за вікном мороз і хочеться якось зігрітися, стають у пригоді прості страви. Одна з таких — суп із пельменів. Він ароматний та ситний, і до того ж готується всього за 20 хвилин. Додавайте плавлений сир для ніжної кремової нотки, експериментуйте з бульйоном і спеціями — і щоразу отримуватимете новий, по-своєму особливий смак.

Рецептом з нами поділилася кулінарна блогерка anny.cooking. Суп з пельменями стане чудовим обідом чи вечерею для всієї родини, особливо в холодні дні.

Інгредієнти

Вода 2 л (або овочевий/курячий бульйон для більшої насиченості).

Пельмені невеликого розміру 400 г

Плавлений сир 90–100 г

Морква 1 шт.

Цибуля 1/2 шт.

Часник 2 зубчики

Вершкове масло 20 г (для смаження).

Спеції 2 шт. лаврового листа, 5–6 горошин духмяного перцю, сіль за смаком.

Зелень кріп або петрушка.

Спосіб приготування

Поставте воду на вогонь. Одразу додайте лавровий лист та духмяний перець. Поки вода закипає, дрібно наріжте цибулю, а моркву натріть на дрібній тертці. Обсмажте їх на вершковому маслі. В окріп додайте засмажку та сіль. Потім обережно всипте пельмені. Одразу перемішайте, щоб вони не прилипли до дна. Як тільки вони спливли, засікайте 3-5 хвилин (залежно від розміру). Коли пельмені майже готові, додайте плавлений сир. Щоб сир розчинився миттєво, натріть його на тертці або наріжте дрібними кубиками. Постійно помішуйте суп, доки сир повністю не розчиниться. Вимкніть вогонь, додайте дрібно нарізану зелень. Закрийте кришкою і дайте супу "відпочити" 2-3 хвилини.

Цей суп найкраще смакує з сухариками, натертими часником. Також можна додати дрібку чорного меленого перцю безпосередньо в тарілку перед подачею, щоб підкреслити вершковий смак супу.