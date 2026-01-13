Зігріє в будь-який мороз: ситний суп із пельменів за 20 хвилин (відео)
Зі звичайних пельменів можна приготувати не просто швидку вечерю, а вишуканий вершковий суп із ніжним смаком
Коли за вікном мороз і хочеться якось зігрітися, стають у пригоді прості страви. Одна з таких — суп із пельменів. Він ароматний та ситний, і до того ж готується всього за 20 хвилин. Додавайте плавлений сир для ніжної кремової нотки, експериментуйте з бульйоном і спеціями — і щоразу отримуватимете новий, по-своєму особливий смак.
Рецептом з нами поділилася кулінарна блогерка anny.cooking. Суп з пельменями стане чудовим обідом чи вечерею для всієї родини, особливо в холодні дні.
Інгредієнти
- Вода 2 л (або овочевий/курячий бульйон для більшої насиченості).
- Пельмені невеликого розміру 400 г
- Плавлений сир 90–100 г
- Морква 1 шт.
- Цибуля 1/2 шт.
- Часник 2 зубчики
- Вершкове масло 20 г (для смаження).
- Спеції 2 шт. лаврового листа, 5–6 горошин духмяного перцю, сіль за смаком.
- Зелень кріп або петрушка.
Спосіб приготування
- Поставте воду на вогонь. Одразу додайте лавровий лист та духмяний перець.
- Поки вода закипає, дрібно наріжте цибулю, а моркву натріть на дрібній тертці. Обсмажте їх на вершковому маслі.
- В окріп додайте засмажку та сіль. Потім обережно всипте пельмені. Одразу перемішайте, щоб вони не прилипли до дна. Як тільки вони спливли, засікайте 3-5 хвилин (залежно від розміру).
- Коли пельмені майже готові, додайте плавлений сир. Щоб сир розчинився миттєво, натріть його на тертці або наріжте дрібними кубиками. Постійно помішуйте суп, доки сир повністю не розчиниться.
- Вимкніть вогонь, додайте дрібно нарізану зелень. Закрийте кришкою і дайте супу "відпочити" 2-3 хвилини.
Цей суп найкраще смакує з сухариками, натертими часником. Також можна додати дрібку чорного меленого перцю безпосередньо в тарілку перед подачею, щоб підкреслити вершковий смак супу.