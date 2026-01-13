Согреет в любой мороз: сытный суп из пельменей за 20 минут (видео)
Из обычных пельменей можно приготовить не просто быстрый ужин, а изысканный сливочный суп с нежным вкусом
Когда за окном мороз и хочется как-то согреться, на помощь приходят простые блюда. Одно из таких – суп из пельменей. Он ароматный и сытный, и к тому же готовится всего за 20 минут. Добавляйте плавленый сыр для нежной кремовой нотки, экспериментируйте с бульоном и специями — и каждый раз будете получать новый, по-своему особый вкус.
Рецептом с нами поделилась кулинарная блогерша anny.cooking. Суп с пельменями станет отличным обедом или ужином для всей семьи, особенно в холодные дни.
Ингредиенты
- Вода 2 л (или овощной/куриный бульон для большей насыщенности).
- Пельмени небольшого размера 400 г
- Плавленый сыр 90–100 г
- Морковь 1 шт.
- Лук 1/2 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Сливочное масло 20 г (для жарки).
- Специи 2 шт. лаврового листа, 5–6 горошин душистого перца, соль по вкусу.
- Зелень укроп или петрушка.
Способ приготовления
- Поставьте воду на огонь. Сразу добавьте лавровый лист, душистый перец и чеснок.
- Пока вода закипает, мелко нашинкуйте лук, а морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте их на сливочном масле.
- В кипяток добавьте зажарку и соль. Затем осторожно всыпьте пельмени. Сразу перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Как только пельмени всплыли, засекайте 3-5 минут (в зависимости от размера).
- Когда пельмени практически готовы, добавьте плавленый сыр. Чтобы сыр растворился мгновенно, натрите его на терке или нарежьте мелкими кубиками. Постоянно помешивайте суп, пока сыр полностью не растворится.
- Выключите огонь, добавьте мелко нарезанную зелень. Закройте крышкой и дайте супу "отдохнуть" 2-3 минуты.
Этот суп вкуснее всего есть с сухариками, натертыми чесноком. Также можно добавить щепотку черного молотого перца непосредственно в тарелку перед подачей, чтобы подчеркнуть сливочный вкус супа.