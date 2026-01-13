Согреет в любой мороз: сытный суп из пельменей за 20 минут (видео)

Из обычных пельменей можно приготовить не просто быстрый ужин, а изысканный сливочный суп с нежным вкусом

Когда за окном мороз и хочется как-то согреться, на помощь приходят простые блюда. Одно из таких – суп из пельменей. Он ароматный и сытный, и к тому же готовится всего за 20 минут. Добавляйте плавленый сыр для нежной кремовой нотки, экспериментируйте с бульоном и специями — и каждый раз будете получать новый, по-своему особый вкус.

Рецептом с нами поделилась кулинарная блогерша anny.cooking. Суп с пельменями станет отличным обедом или ужином для всей семьи, особенно в холодные дни.

Ингредиенты

Вода 2 л (или овощной/куриный бульон для большей насыщенности).

Пельмени небольшого размера 400 г

Плавленый сыр 90–100 г

Морковь 1 шт.

Лук 1/2 шт.

Чеснок 2 зубчика

Сливочное масло 20 г (для жарки).

Специи 2 шт. лаврового листа, 5–6 горошин душистого перца, соль по вкусу.

Зелень укроп или петрушка.

Способ приготовления

Поставьте воду на огонь. Сразу добавьте лавровый лист, душистый перец и чеснок. Пока вода закипает, мелко нашинкуйте лук, а морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте их на сливочном масле. В кипяток добавьте зажарку и соль. Затем осторожно всыпьте пельмени. Сразу перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Как только пельмени всплыли, засекайте 3-5 минут (в зависимости от размера). Когда пельмени практически готовы, добавьте плавленый сыр. Чтобы сыр растворился мгновенно, натрите его на терке или нарежьте мелкими кубиками. Постоянно помешивайте суп, пока сыр полностью не растворится. Выключите огонь, добавьте мелко нарезанную зелень. Закройте крышкой и дайте супу "отдохнуть" 2-3 минуты.

Этот суп вкуснее всего есть с сухариками, натертыми чесноком. Также можно добавить щепотку черного молотого перца непосредственно в тарелку перед подачей, чтобы подчеркнуть сливочный вкус супа.