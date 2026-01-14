Бюджетна страва, що дивує з першого шматка: цибулеві котлети без м’яса (відео)

Смачна та бюджетна страва

Цибуля — базовий овоч майже кожної кухні світу: її додають до супів, соусів, салатів, а також карамелізують для глибокого солодкуватого смаку. Саме здатність цибулі змінювати характер під час термічної обробки зробила можливими такі страви, як цибулеві котлети — просту, але нетривіальну альтернативу м’ясним. Ця страва має коріння у домашній та пісній кухні, де з доступних продуктів намагалися отримати ситний результат без зайвих витрат. Важливо обирати соковиту, не надто гостру цибулю та дати фаршу настоятися: типова помилка — смажити котлети одразу, через що вони виходять водянистими; за бажанням яйця можна частково замінити на рослинні альтернативи, а манку — на вівсяні пластівці дрібного помелу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати цибулеві котлети

Інгредієнти:

цибуля – 1 кг;

яйця – 5 шт.;

манка – 1 склянка;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

томатний сік – 300 мл;

Спосіб приготування:

Подрібнити цибулю дрібним кубиком або за допомогою блендера, не перетворюючи її на пюре. Додати яйця, манку, сіль та перець, ретельно перемішати масу. Залишити суміш на 15–20 хвилин, щоб манка набухла і фарш став густішим. Сформувати котлети та обсмажити їх на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків. Викласти котлети у сотейник, залити томатним соком і протушкувати на слабкому вогні 10–15 хвилин.

Як і з чим подавати

Цибулеві котлети найкраще подавати гарячими або теплими, щойно зі сковороди або після короткого настоювання. Вони добре поєднуються з томатним соусом, томатним соком або легкою підливою на основі помідорів. Для подачі котлети можна посипати зеленню, подати з картопляним пюре, гречкою, рисом або свіжим овочевим салатом. Також вони вдало працюють як самостійна пісна страва або як частина комплексного обіду.

Це приклад того, як зі звичайної цибулі можна приготувати повноцінну, ситну страву. Рецепт легко адаптується під різні вподобання й завжди виручає, коли хочеться чогось простого та домашнього. Обов’язково варто спробувати хоча б раз.