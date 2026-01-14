Бюджетное блюдо, что удивляет с первого кусочка: луковые котлеты без мяса (видео)

Вкусное и бюджетное блюдо

Лук — базовый овощ почти каждой кухни мира: его добавляют в супы, соусы, салаты, а также карамелизуют для глубокого сладковатого вкуса. Именно способность лука изменять характер при термической обработке сделала возможными такие блюда, как луковые котлеты – простую, но нетривиальную альтернативу мясным. Это блюдо имеет корни в домашней и постной кухне, где из доступных продуктов пытались получить сытный результат без лишних затрат. Важно выбирать сочный, не слишком острый лук и дать фаршу настояться: типичная ошибка — жарить котлеты сразу, из-за чего они получаются водянистыми; по желанию яйца можно частично заменить растительными альтернативами, а манку — овсяными хлопьями мелкого помола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить луковые котлеты

Ингредиенты:

лук – 1 кг;

яйца – 5 шт.;

манка – 1 стакан;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

томатный сок – 300 мл;

Способ приготовления:

Измельчить лук мелким кубиком или с помощью блендера, не превращая его в пюре. Добавить яйца, манку, соль и перец, тщательно перемешать массу. Оставить смесь на 15–20 минут, чтобы манка набухла и фарш стал гуще. Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить котлеты в сотейник, залить томатным соком и протушить на слабом огне 10–15 минут.

Как и с чем подавать

Луковые котлеты лучше всего подавать горячими или теплыми, как только из сковороды или после короткого настаивания. Они хорошо сочетаются с томатным соусом, томатным соком или легкой подливкой на основе помидоров. Для подачи котлеты можно посыпать зеленью, подать с картофельным пюре, гречкой, рисом или свежим овощным салатом. Также они удачно работают как самостоятельное постное блюдо или часть комплексного обеда.

Это пример того, как из обыкновенного лука можно приготовить полноценное, сытное блюдо. Рецепт легко адаптируется под разные предпочтения и всегда выручает, когда хочется чего-нибудь простого и домашнего. Обязательно следует попробовать хотя бы раз.