Не морквою єдиною: ця цвітна капуста по-корейськи здивує смаком (відео)

Цвітна капуста — корисний і універсальний овоч, який використовується в багатьох стравах: від легких салатів і супів до ароматних запіканок та гарнірів. Її ніжні суцвіття легко пропарюються, бланшуються або запікаються, а смак прекрасно поєднується зі спеціями й соусами. Для приготування салатів по-корейськи важливо обирати щільні, без темних плям та водянисті суцвіття, щоб капуста залишалася хрусткою після маринування. Типові помилки — переварити капусту або занадто грубо подрібнити овочі, через що страва втрачає текстуру; замість класичної гостро-пряної заправки можна варіювати спеції, додавати кунжут або трохи соєвого соусу для нових смакових відтінків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати цвітну капусту по-корейськи

Інгредієнти:

цвітна капуста (суцвіття) – 1 кг;

морква – 1 шт.;

червона цибуля – 1 шт. середня;

болгарський перець – 1 шт.;

часник – 3 зубки;

коріандр мелений – 1 ст. л.;

паприка солодка – 1 ст. л.;

перець червоний гострий – 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений – 1 ч. л.;

оцет 6% – 2,5 ст. л. (або 2 ст. л. 9%);

олія – 8 ст. л. (~120 мл);

сіль – 1,5 ст. л.;

цукор – 1,5 ст. л.;

перець чилі – за бажанням;

Спосіб приготування:

Розділити капусту на невеликі суцвіття та бланшувати у киплячій підсоленій воді 2–3 хвилини, потім охолодити у холодній воді. Натерти моркву на корейській тертці, нарізати болгарський перець соломкою, цибулю півкільцями, подрібнити часник. У великій мисці з’єднати капусту, моркву, перець, цибулю, часник та чилі, додати всі спеції і залити гарячою олією. Перекласти у контейнер або банку, накрити та залишити в холодильнику на 12 годин для маринування.

Як і з чим подавати

Цвітну капусту по-корейськи подають охолодженою як самостійну закуску або салат. Вона добре поєднується з м’ясними стравами, відвареною картоплею чи рисом, а також з іншими маринованими овочами. Для подачі можна посипати свіжою зеленню, додати кілька крапель лимонного соку або трохи обсмаженого насіння кунжуту. Страва також доречна на святковому столі серед інших холодних закусок.

Цей рецепт дозволяє отримати хрустку, ароматну і яскраву закуску, яка добре зберігається в холодильнику. Страва легко адаптується під різні смаки: можна робити більш або менш гострою, додавати улюблені спеції та олію. Маринована цвітна капуста по-корейськи стане улюбленою на кожному столі, особливо для тих, хто цінує швидкі та яскраві овочеві закуски.